$0.1554
$0.1554$0.1554
+2.03%1D
BAT (BAT) Carta Harga Langsung
BAT (BAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1512
$ 0.1512$ 0.1512
24J Rendah
$ 0.1558
$ 0.1558$ 0.1558
24J Tinggi

$ 0.1512
$ 0.1512$ 0.1512

$ 0.1558
$ 0.1558$ 0.1558

$ 1.920939641411345
$ 1.920939641411345$ 1.920939641411345

$ 0.06620930135250092
$ 0.06620930135250092$ 0.06620930135250092

+0.25%

+2.03%

-2.88%

-2.88%

BAT (BAT) harga masa nyata ialah $ 0.1554. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAT didagangkan antara $ 0.1512 rendah dan $ 0.1558 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAT sepanjang masa ialah $ 1.920939641411345, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.06620930135250092.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAT telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, +2.03% dalam 24 jam dan -2.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BAT (BAT) Maklumat Pasaran

No.191

$ 232.43M
$ 232.43M$ 232.43M

$ 278.78K
$ 278.78K$ 278.78K

$ 233.10M
$ 233.10M$ 233.10M

1.50B
1.50B 1.50B

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

ETH

Had Pasaran semasa BAT ialah $ 232.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 278.78K. Bekalan edaran BAT ialah 1.50B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1500000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 233.10M.

BAT (BAT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BAT hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003092+2.03%
30 Hari$ -0.0088-5.36%
60 Hari$ -0.005-3.12%
90 Hari$ +0.0331+27.06%
Perubahan Harga BAT Hari Ini

Hari ini, BAT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.003092 (+2.03%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBAT

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0088 (-5.36%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BAT

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BAT mengalami perubahan sebanyak $ -0.005 (-3.12%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BAT

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0331 (+27.06%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BAT (BAT)?

Semak BAThalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BAT (BAT)

The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads.

BAT tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BAT pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BAT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BAT di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BAT anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BAT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BAT (BAT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BAT (BAT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BAT.

Semak BAT ramalan harga sekarang!

Tokenomik BAT (BAT)

Memahami tokenomik BAT (BAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BAT (BAT)

Mencari cara membeli BAT? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BAT di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BAT kepada Mata Wang Tempatan

BAT Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BAT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web BAT Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BAT

Berapakah nilai BAT (BAT) hari ini?
Harga langsung BAT dalam USD ialah 0.1554 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BAT ke USD?
Harga semasa BAT ke USD ialah $ 0.1554. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BAT?
Had pasaran untuk BAT ialah $ 232.43M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BAT?
Bekalan edaran BAT ialah 1.50B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BAT?
BAT mencapai harga ATH sebanyak 1.920939641411345 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BAT?
BAT melihat harga ATL sebanyak 0.06620930135250092 USD.
Berapakah jumlah dagangan BAT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BATialah $ 278.78K USD.
Adakah BAT akan naik lebih tinggi tahun ini?
BAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
BAT (BAT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

