Apakah itu BABB (BAX)

Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.

Tokenomik BABB (BAX)

Memahami tokenomik BABB (BAX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BAX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

BABB Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BABB, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BABB Berapakah nilai BABB (BAX) hari ini? Harga langsung BAX dalam USD ialah 0.0000208 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BAX ke USD? $ 0.0000208 . Lihat Harga semasa BAX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran BABB? Had pasaran untuk BAX ialah $ 1.69M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BAX? Bekalan edaran BAX ialah 81.26B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BAX? BAX mencapai harga ATH sebanyak 0.003376659937202931 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BAX? BAX melihat harga ATL sebanyak 0.0000161 USD . Berapakah jumlah dagangan BAX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BAXialah $ 3.33K USD . Adakah BAX akan naik lebih tinggi tahun ini? BAX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BAXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

