Marina Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Marina Protocol (BAY) hari ini ialah $ 0.12191, dengan 1.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BAY kepada USD penukaran adalah $ 0.12191 setiap BAY.

Marina Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 24.38M, dengan bekalan edaran sebanyak 200.00M BAY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BAY didagangkan antara $ 0.11926 (rendah) dan $ 0.12927 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BAY dipindahkan +0.21% dalam sejam terakhir dan +12.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 62.34K.

Marina Protocol (BAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.38M$ 24.38M $ 24.38M Kelantangan (24J) $ 62.34K$ 62.34K $ 62.34K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 121.91M$ 121.91M $ 121.91M Bekalan Peredaran 200.00M 200.00M 200.00M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 20.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Marina Protocol ialah $ 24.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.34K. Bekalan edaran BAY ialah 200.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 121.91M.