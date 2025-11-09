BursaDEX+
Harga Marina Protocol langsung hari ini ialah 0.12191 USD.BAY modal pasaran ialah 24,382,000 USD. Jejaki masa nyata BAY kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Marina Protocol Logo

Marina ProtocolHargae(BAY)

1 BAY ke USD Harga Langsung:

Marina Protocol (BAY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:53:48 (UTC+8)

Marina Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Marina Protocol (BAY) hari ini ialah $ 0.12191, dengan 1.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BAY kepada USD penukaran adalah $ 0.12191 setiap BAY.

Marina Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 24.38M, dengan bekalan edaran sebanyak 200.00M BAY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BAY didagangkan antara $ 0.11926 (rendah) dan $ 0.12927 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BAY dipindahkan +0.21% dalam sejam terakhir dan +12.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 62.34K.

Marina Protocol (BAY) Maklumat Pasaran

20.00%

BSC

Had Pasaran semasa Marina Protocol ialah $ 24.38M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.34K. Bekalan edaran BAY ialah 200.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 121.91M.

Marina Protocol Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
Marina Protocol (BAY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Marina Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0021187+1.77%
30 Hari$ +0.11191+1,119.10%
60 Hari$ +0.11191+1,119.10%
90 Hari$ +0.11191+1,119.10%
Perubahan Harga Marina Protocol Hari Ini

Hari ini, BAY mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0021187 (+1.77%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMarina Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.11191 (+1,119.10%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Marina Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BAY mengalami perubahan sebanyak $ +0.11191 (+1,119.10%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Marina Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.11191 (+1,119.10%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Marina Protocol (BAY)?

Semak Marina Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Marina Protocol

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Marina Protocol pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Marina Protocol?

Marina Protocol (BAY) prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Protocol adoption and user growth
4. Token utility and staking rewards
5. Partnership announcements and ecosystem developments
6. Regulatory news affecting DeFi protocols
7. Competition from similar blockchain projects
8. Technical updates and roadmap progress
9. Whale movements and large holder activity
10. General economic conditions and risk appetite

Mengapa orang ingin tahu harga Marina Protocol hari ini?

People want to know Marina Protocol (BAY) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. Real-time pricing helps traders identify entry/exit points, assess profit/loss, and make informed buy/sell decisions.

Ramalan Harga untuk Marina Protocol

Marina Protocol (BAY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BAY pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Marina Protocol (BAY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Marina Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu Marina Protocol (BAY)

A next-generation global marketing technology (MarTech) infrastructure with over 1.3 million users across 200 countries. The platform transforms traditional Web2 quizzes, missions, and events into fully automated Web3 campaigns with instant on-chain rewards. By combining SDKs, embed codes, social-login wallets, and gasless onboarding, it significantly lowers participation barriers while enabling brands, marketers, and communities to run global campaigns efficiently and transparently.

Marina Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Marina Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Marina Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Marina Protocol

Berapakah nilai 1 Marina Protocol pada tahun 2030?
Jika Marina Protocol berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Marina Protocol berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:53:48 (UTC+8)

