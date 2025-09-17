Lagi Mengenai BB

BounceBit Logo

BounceBitHargae(BB)

1 BB ke USD Harga Langsung:

$0.17155
$0.17155
+1.84%1D
USD
BounceBit (BB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:09:38 (UTC+8)

BounceBit (BB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.14693
$ 0.14693
24J Rendah
$ 0.17248
$ 0.17248
24J Tinggi

$ 0.14693
$ 0.14693

$ 0.17248
$ 0.17248

$ 0.865452791517869
$ 0.865452791517869

$ 0.07349155026090788
$ 0.07349155026090788

+0.66%

+1.84%

+22.67%

+22.67%

BounceBit (BB) harga masa nyata ialah $ 0.17137. Sepanjang 24 jam yang lalu, BB didagangkan antara $ 0.14693 rendah dan $ 0.17248 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BB sepanjang masa ialah $ 0.865452791517869, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.07349155026090788.

Dari segi prestasi jangka pendek, BB telah berubah sebanyak +0.66% sejak sejam yang lalu, +1.84% dalam 24 jam dan +22.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BounceBit (BB) Maklumat Pasaran

No.330

$ 135.75M
$ 135.75M

$ 4.64M
$ 4.64M

$ 359.88M
$ 359.88M

792.13M
792.13M

2,100,000,000
2,100,000,000

2,100,000,000
2,100,000,000

37.72%

BOUNCEBIT

Had Pasaran semasa BounceBit ialah $ 135.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.64M. Bekalan edaran BB ialah 792.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 359.88M.

BounceBit (BB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BounceBit hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0030995+1.84%
30 Hari$ +0.04651+37.24%
60 Hari$ +0.06429+60.03%
90 Hari$ +0.08185+91.43%
Perubahan Harga BounceBit Hari Ini

Hari ini, BB mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0030995 (+1.84%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBounceBit

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.04651 (+37.24%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BounceBit

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BB mengalami perubahan sebanyak $ +0.06429 (+60.03%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BounceBit

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.08185 (+91.43%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BounceBit (BB)?

Semak BounceBithalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BounceBit (BB)

BounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources.

BounceBit tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BounceBit pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BounceBit di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BounceBit anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BounceBit Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BounceBit (BB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BounceBit (BB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BounceBit.

Semak BounceBit ramalan harga sekarang!

Tokenomik BounceBit (BB)

Memahami tokenomik BounceBit (BB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BounceBit (BB)

Mencari cara membeli BounceBit? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BounceBit di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BB kepada Mata Wang Tempatan

1 BounceBit(BB) ke VND
4,509.60155
1 BounceBit(BB) ke AUD
A$0.2553413
1 BounceBit(BB) ke GBP
0.1251001
1 BounceBit(BB) ke EUR
0.1439508
1 BounceBit(BB) ke USD
$0.17137
1 BounceBit(BB) ke MYR
RM0.719754
1 BounceBit(BB) ke TRY
7.0724399
1 BounceBit(BB) ke JPY
¥25.02002
1 BounceBit(BB) ke ARS
ARS$250.9062444
1 BounceBit(BB) ke RUB
14.257984
1 BounceBit(BB) ke INR
15.0771326
1 BounceBit(BB) ke IDR
Rp2,809.3438128
1 BounceBit(BB) ke KRW
236.3723547
1 BounceBit(BB) ke PHP
9.7406708
1 BounceBit(BB) ke EGP
￡E.8.2411833
1 BounceBit(BB) ke BRL
R$0.9065473
1 BounceBit(BB) ke CAD
C$0.2347769
1 BounceBit(BB) ke BDT
20.872866
1 BounceBit(BB) ke NGN
256.1570212
1 BounceBit(BB) ke COP
$666.8092385
1 BounceBit(BB) ke ZAR
R.2.9698421
1 BounceBit(BB) ke UAH
7.0553029
1 BounceBit(BB) ke VES
Bs27.4192
1 BounceBit(BB) ke CLP
$162.63013
1 BounceBit(BB) ke PKR
Rs48.6416608
1 BounceBit(BB) ke KZT
92.7317344
1 BounceBit(BB) ke THB
฿5.4290016
1 BounceBit(BB) ke TWD
NT$5.158237
1 BounceBit(BB) ke AED
د.إ0.6289279
1 BounceBit(BB) ke CHF
Fr0.1336686
1 BounceBit(BB) ke HKD
HK$1.3332586
1 BounceBit(BB) ke AMD
֏65.531888
1 BounceBit(BB) ke MAD
.د.م1.5371889
1 BounceBit(BB) ke MXN
$3.1343573
1 BounceBit(BB) ke SAR
ريال0.6426375
1 BounceBit(BB) ke PLN
0.6135046
1 BounceBit(BB) ke RON
лв0.7300362
1 BounceBit(BB) ke SEK
kr1.5817451
1 BounceBit(BB) ke BGN
лв0.2827605
1 BounceBit(BB) ke HUF
Ft56.2419203
1 BounceBit(BB) ke CZK
3.5113713
1 BounceBit(BB) ke KWD
د.ك0.05209648
1 BounceBit(BB) ke ILS
0.5706621
1 BounceBit(BB) ke AOA
Kz156.2157509
1 BounceBit(BB) ke BHD
.د.ب0.06460649
1 BounceBit(BB) ke BMD
$0.17137
1 BounceBit(BB) ke DKK
kr1.0779173
1 BounceBit(BB) ke HNL
L4.4950351
1 BounceBit(BB) ke MUR
7.7544925
1 BounceBit(BB) ke NAD
$2.9766969
1 BounceBit(BB) ke NOK
kr1.6725712
1 BounceBit(BB) ke NZD
$0.2861879
1 BounceBit(BB) ke PAB
B/.0.17137
1 BounceBit(BB) ke PGK
K0.7163266
1 BounceBit(BB) ke QAR
ر.ق0.6237868
1 BounceBit(BB) ke RSD
дин.16.9227875

BounceBit Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BounceBit, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web BounceBit Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BounceBit

Berapakah nilai BounceBit (BB) hari ini?
Harga langsung BB dalam USD ialah 0.17137 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BB ke USD?
Harga semasa BB ke USD ialah $ 0.17137. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BounceBit?
Had pasaran untuk BB ialah $ 135.75M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BB?
Bekalan edaran BB ialah 792.13M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BB?
BB mencapai harga ATH sebanyak 0.865452791517869 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BB?
BB melihat harga ATL sebanyak 0.07349155026090788 USD.
Berapakah jumlah dagangan BB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BBialah $ 4.64M USD.
Adakah BB akan naik lebih tinggi tahun ini?
BB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:09:38 (UTC+8)

BounceBit (BB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

$0.17155
$0.17155
