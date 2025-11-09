BBSNEK Harga Hari Ini

Harga langsung BBSNEK (BBSNEK) hari ini ialah $ 0.00001811, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BBSNEK kepada USD penukaran adalah $ 0.00001811 setiap BBSNEK.

BBSNEK kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BBSNEK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BBSNEK didagangkan antara $ 0.00001811 (rendah) dan $ 0.00001811 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BBSNEK dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -8.49% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 0.00.

BBSNEK (BBSNEK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 69,700,000,000 69,700,000,000 69,700,000,000 Rantaian Blok Awam ADA

Had Pasaran semasa BBSNEK ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Bekalan edaran BBSNEK ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 69700000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.26M.