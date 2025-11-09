BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga BBSNEK langsung hari ini ialah 0.00001811 USD.BBSNEK modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata BBSNEK kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga BBSNEK langsung hari ini ialah 0.00001811 USD.BBSNEK modal pasaran ialah -- USD. Jejaki masa nyata BBSNEK kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai BBSNEK

Maklumat Harga BBSNEK

Apakah BBSNEK

Kertas putih BBSNEK

Laman Web Rasmi BBSNEK

Tokenomik BBSNEK

Ramalan Harga BBSNEK

Sejarah BBSNEK

BBSNEK Panduan Membeli

Penukar Mata Wang BBSNEK-ke-Fiat

BBSNEK Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

BBSNEK Logo

BBSNEKHargae(BBSNEK)

1 BBSNEK ke USD Harga Langsung:

$0.00001811
$0.00001811$0.00001811
0.00%1D
USD
BBSNEK (BBSNEK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:53:56 (UTC+8)

BBSNEK Harga Hari Ini

Harga langsung BBSNEK (BBSNEK) hari ini ialah $ 0.00001811, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BBSNEK kepada USD penukaran adalah $ 0.00001811 setiap BBSNEK.

BBSNEK kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BBSNEK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BBSNEK didagangkan antara $ 0.00001811 (rendah) dan $ 0.00001811 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BBSNEK dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -8.49% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 0.00.

BBSNEK (BBSNEK) Maklumat Pasaran

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

--
----

69,700,000,000
69,700,000,000 69,700,000,000

ADA

Had Pasaran semasa BBSNEK ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Bekalan edaran BBSNEK ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 69700000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.26M.

BBSNEK Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00001811
$ 0.00001811$ 0.00001811
24J Rendah
$ 0.00001811
$ 0.00001811$ 0.00001811
24J Tinggi

$ 0.00001811
$ 0.00001811$ 0.00001811

$ 0.00001811
$ 0.00001811$ 0.00001811

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-8.49%

-8.49%

BBSNEK (BBSNEK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BBSNEK hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.00002379-56.78%
60 Hari$ -0.00002403-57.03%
90 Hari$ -0.00000689-27.56%
Perubahan Harga BBSNEK Hari Ini

Hari ini, BBSNEK mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBBSNEK

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00002379 (-56.78%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BBSNEK

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BBSNEK mengalami perubahan sebanyak $ -0.00002403 (-57.03%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BBSNEK

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00000689 (-27.56%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BBSNEK (BBSNEK)?

Semak BBSNEKhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk BBSNEK

Cerapan dipacu AI yang menganalisis BBSNEK pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga BBSNEK?

BBSNEK price is influenced by several key factors:

1. Market sentiment and investor speculation
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Social media hype and community engagement
4. Overall cryptocurrency market trends
5. Token utility and use cases
6. Supply and demand dynamics

Mengapa orang ingin tahu harga BBSNEK hari ini?

People want to know BBSNEK price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, profit/loss calculations, and investment planning. Real-time price data helps traders identify entry/exit points, monitor holdings value, assess market trends, and make informed financial decisions in the volatile crypto market.

Ramalan Harga untuk BBSNEK

BBSNEK (BBSNEK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BBSNEK pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
BBSNEK (BBSNEK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga BBSNEK berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga BBSNEK yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk BBSNEK ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik BBSNEK Ramalan Harga.

Perihal BBSNEK

BBSNEK is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized platform for financial services. BBSNEK employs a unique consensus mechanism, ensuring transaction validity and network security. Its issuance model is based on a predetermined schedule, with a capped maximum supply to maintain its value. The asset is typically used within its own ecosystem, serving as a medium of exchange for goods and services, and as a tool for participating in network governance. BBSNEK's role in the broader digital asset landscape is to provide a decentralized alternative to traditional financial systems, emphasizing privacy and user control.

Bagaimana untuk membeli & Melabur BBSNEK dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan BBSNEK? Membeli BBSNEK adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli BBSNEK. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan BBSNEK (BBSNEK) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan -- token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan BBSNEK akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli BBSNEK (BBSNEK)

Apa yang boleh anda lakukan dengan BBSNEK

Memiliki BBSNEK membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli BBSNEK (BBSNEK) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu BBSNEK (BBSNEK)

Welcome to BabySnek, the innovative memecoin project that integrates real-world assets into the blockchain world. Our goal is to make crypto accessible to everyone by connecting physical objects with cryptocurrencies. Discover how our unique 'Proof of Possession' mechanism bridges the digital and physical worlds, creating new opportunities for investment and growth.

BBSNEK Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BBSNEK, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web BBSNEK Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BBSNEK

Berapakah nilai 1 BBSNEK pada tahun 2030?
Jika BBSNEK berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga BBSNEK berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:53:56 (UTC+8)

BBSNEK (BBSNEK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Lihat Lagi

Terokai Lagi tentang BBSNEK

BBSNEK USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek BBSNEK dengan leveraj. Terokai BBSNEK dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan BBSNEK (BBSNEK) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga BBSNEK langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
BBSNEK/USDT
$0.00001811
$0.00001811$0.00001811
0.00%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04159
$0.04159$0.04159

+107.95%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1039
$0.1039$0.1039

+9.36%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006477
$0.00006477$0.00006477

+228.78%

FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0000348
$0.0000348$0.0000348

+132.00%

Cypher

Cypher

CYPR

$0.12960
$0.12960$0.12960

+83.56%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.03816
$0.03816$0.03816

+63.00%

aPriori

aPriori

APR

$0.3894
$0.3894$0.3894

+53.79%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BBSNEK-ke-USD

Jumlah

BBSNEK
BBSNEK
USD
USD

1 BBSNEK = 0.00001811 USD