Lagi Mengenai BCB

Maklumat Harga BCB

Kertas putih BCB

Laman Web Rasmi BCB

Tokenomik BCB

Ramalan Harga BCB

Sejarah BCB

BCB Panduan Membeli

Penukar Mata Wang BCB-ke-Fiat

BCB Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Blockchain Bets Logo

Blockchain BetsHargae(BCB)

1 BCB ke USD Harga Langsung:

$0.001176
$0.001176$0.001176
+4.34%1D
USD
Blockchain Bets (BCB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:24:26 (UTC+8)

Blockchain Bets (BCB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001121
$ 0.001121$ 0.001121
24J Rendah
$ 0.001176
$ 0.001176$ 0.001176
24J Tinggi

$ 0.001121
$ 0.001121$ 0.001121

$ 0.001176
$ 0.001176$ 0.001176

$ 0.059751326391164955
$ 0.059751326391164955$ 0.059751326391164955

$ 0.00061258442477132
$ 0.00061258442477132$ 0.00061258442477132

0.00%

+4.34%

+2.97%

+2.97%

Blockchain Bets (BCB) harga masa nyata ialah $ 0.001176. Sepanjang 24 jam yang lalu, BCB didagangkan antara $ 0.001121 rendah dan $ 0.001176 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BCB sepanjang masa ialah $ 0.059751326391164955, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00061258442477132.

Dari segi prestasi jangka pendek, BCB telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +4.34% dalam 24 jam dan +2.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Blockchain Bets (BCB) Maklumat Pasaran

No.7150

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 336.38
$ 336.38$ 336.38

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Had Pasaran semasa Blockchain Bets ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 336.38. Bekalan edaran BCB ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.18M.

Blockchain Bets (BCB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Blockchain Bets hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00004892+4.34%
30 Hari$ -0.000028-2.33%
60 Hari$ +0.000267+29.37%
90 Hari$ +0.000425+56.59%
Perubahan Harga Blockchain Bets Hari Ini

Hari ini, BCB mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00004892 (+4.34%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBlockchain Bets

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000028 (-2.33%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Blockchain Bets

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BCB mengalami perubahan sebanyak $ +0.000267 (+29.37%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Blockchain Bets

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000425 (+56.59%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Blockchain Bets (BCB)?

Semak Blockchain Betshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Blockchain Bets (BCB)

Blockchain Bets ($BCB) is a revolutionary decentralized betting ecosystem offering 100% profit sharing for stakers with a focus on privacy and accessibility, $BCB provides a gasless, KYC-free experience and multichain support, alongside an exceptional online casino. Embrace the future of online gambling with $BCB, where convenience and profit sharing create an unparalleled experience.

Blockchain Bets tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Blockchain Bets pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BCB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Blockchain Bets di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Blockchain Bets anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Blockchain Bets Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Blockchain Bets (BCB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Blockchain Bets (BCB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Blockchain Bets.

Semak Blockchain Bets ramalan harga sekarang!

Tokenomik Blockchain Bets (BCB)

Memahami tokenomik Blockchain Bets (BCB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BCB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Blockchain Bets (BCB)

Mencari cara membeli Blockchain Bets? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Blockchain Bets di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BCB kepada Mata Wang Tempatan

1 Blockchain Bets(BCB) ke VND
30.94644
1 Blockchain Bets(BCB) ke AUD
A$0.00175224
1 Blockchain Bets(BCB) ke GBP
0.00085848
1 Blockchain Bets(BCB) ke EUR
0.00098784
1 Blockchain Bets(BCB) ke USD
$0.001176
1 Blockchain Bets(BCB) ke MYR
RM0.0049392
1 Blockchain Bets(BCB) ke TRY
0.04855704
1 Blockchain Bets(BCB) ke JPY
¥0.171696
1 Blockchain Bets(BCB) ke ARS
ARS$1.72433352
1 Blockchain Bets(BCB) ke RUB
0.0973728
1 Blockchain Bets(BCB) ke INR
0.1035468
1 Blockchain Bets(BCB) ke IDR
Rp19.27868544
1 Blockchain Bets(BCB) ke KRW
1.62430296
1 Blockchain Bets(BCB) ke PHP
0.06693792
1 Blockchain Bets(BCB) ke EGP
￡E.0.0565656
1 Blockchain Bets(BCB) ke BRL
R$0.0062328
1 Blockchain Bets(BCB) ke CAD
C$0.00161112
1 Blockchain Bets(BCB) ke BDT
0.1432368
1 Blockchain Bets(BCB) ke NGN
1.75783776
1 Blockchain Bets(BCB) ke COP
$4.59375
1 Blockchain Bets(BCB) ke ZAR
R.0.0204036
1 Blockchain Bets(BCB) ke UAH
0.04841592
1 Blockchain Bets(BCB) ke VES
Bs0.18816
1 Blockchain Bets(BCB) ke CLP
$1.116024
1 Blockchain Bets(BCB) ke PKR
Rs0.33379584
1 Blockchain Bets(BCB) ke KZT
0.63635712
1 Blockchain Bets(BCB) ke THB
฿0.0372792
1 Blockchain Bets(BCB) ke TWD
NT$0.03542112
1 Blockchain Bets(BCB) ke AED
د.إ0.00431592
1 Blockchain Bets(BCB) ke CHF
Fr0.00092904
1 Blockchain Bets(BCB) ke HKD
HK$0.00914928
1 Blockchain Bets(BCB) ke AMD
֏0.4497024
1 Blockchain Bets(BCB) ke MAD
.د.م0.01054872
1 Blockchain Bets(BCB) ke MXN
$0.02156784
1 Blockchain Bets(BCB) ke SAR
ريال0.00441
1 Blockchain Bets(BCB) ke PLN
0.0042336
1 Blockchain Bets(BCB) ke RON
лв0.00503328
1 Blockchain Bets(BCB) ke SEK
kr0.010878
1 Blockchain Bets(BCB) ke BGN
лв0.0019404
1 Blockchain Bets(BCB) ke HUF
Ft0.38824464
1 Blockchain Bets(BCB) ke CZK
0.0242256
1 Blockchain Bets(BCB) ke KWD
د.ك0.00035868
1 Blockchain Bets(BCB) ke ILS
0.00392784
1 Blockchain Bets(BCB) ke AOA
Kz1.07200632
1 Blockchain Bets(BCB) ke BHD
.د.ب0.000442176
1 Blockchain Bets(BCB) ke BMD
$0.001176
1 Blockchain Bets(BCB) ke DKK
kr0.00743232
1 Blockchain Bets(BCB) ke HNL
L0.03084648
1 Blockchain Bets(BCB) ke MUR
0.053214
1 Blockchain Bets(BCB) ke NAD
$0.02042712
1 Blockchain Bets(BCB) ke NOK
kr0.01153656
1 Blockchain Bets(BCB) ke NZD
$0.00196392
1 Blockchain Bets(BCB) ke PAB
B/.0.001176
1 Blockchain Bets(BCB) ke PGK
K0.00491568
1 Blockchain Bets(BCB) ke QAR
ر.ق0.00428064
1 Blockchain Bets(BCB) ke RSD
дин.0.116718

Blockchain Bets Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Blockchain Bets, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Blockchain Bets Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Blockchain Bets

Berapakah nilai Blockchain Bets (BCB) hari ini?
Harga langsung BCB dalam USD ialah 0.001176 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BCB ke USD?
Harga semasa BCB ke USD ialah $ 0.001176. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Blockchain Bets?
Had pasaran untuk BCB ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BCB?
Bekalan edaran BCB ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BCB?
BCB mencapai harga ATH sebanyak 0.059751326391164955 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BCB?
BCB melihat harga ATL sebanyak 0.00061258442477132 USD.
Berapakah jumlah dagangan BCB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BCBialah $ 336.38 USD.
Adakah BCB akan naik lebih tinggi tahun ini?
BCB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BCBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:24:26 (UTC+8)

Blockchain Bets (BCB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BCB-ke-USD

Jumlah

BCB
BCB
USD
USD

1 BCB = 0.001176 USD

Berdagang BCB

BCBUSDT
$0.001176
$0.001176$0.001176
+4.34%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan