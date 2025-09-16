Lagi Mengenai BCH

Bitcoin Cash Node Logo

Bitcoin Cash NodeHargae(BCH)

1 BCH ke USD Harga Langsung:

$594.1
$594.1$594.1
+0.30%1D
USD
Bitcoin Cash Node (BCH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:33:05 (UTC+8)

Bitcoin Cash Node (BCH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 587.8
$ 587.8$ 587.8
24J Rendah
$ 597.1
$ 597.1$ 597.1
24J Tinggi

$ 587.8
$ 587.8$ 587.8

$ 597.1
$ 597.1$ 597.1

$ 4,355.6201171875
$ 4,355.6201171875$ 4,355.6201171875

$ 75.0753135706
$ 75.0753135706$ 75.0753135706

+0.64%

+0.30%

+3.05%

+3.05%

Bitcoin Cash Node (BCH) harga masa nyata ialah $ 594.1. Sepanjang 24 jam yang lalu, BCH didagangkan antara $ 587.8 rendah dan $ 597.1 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BCH sepanjang masa ialah $ 4,355.6201171875, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 75.0753135706.

Dari segi prestasi jangka pendek, BCH telah berubah sebanyak +0.64% sejak sejam yang lalu, +0.30% dalam 24 jam dan +3.05% dalam 7 hari yang lalu.

Bitcoin Cash Node (BCH) Maklumat Pasaran

No.17

$ 11.84B
$ 11.84B$ 11.84B

$ 2.86M
$ 2.86M$ 2.86M

$ 12.48B
$ 12.48B$ 12.48B

19.93M
19.93M 19.93M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

19,926,050
19,926,050 19,926,050

94.88%

0.29%

2017-07-24 00:00:00

$ 555.89
$ 555.89$ 555.89

BCH

Had Pasaran semasa Bitcoin Cash Node ialah $ 11.84B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.86M. Bekalan edaran BCH ialah 19.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19926050. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.48B.

Bitcoin Cash Node (BCH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bitcoin Cash Node hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.777+0.30%
30 Hari$ +7.3+1.24%
60 Hari$ +81.3+15.85%
90 Hari$ +129.5+27.87%
Perubahan Harga Bitcoin Cash Node Hari Ini

Hari ini, BCH mencatatkan perubahan sebanyak $ +1.777 (+0.30%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBitcoin Cash Node

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +7.3 (+1.24%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bitcoin Cash Node

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BCH mengalami perubahan sebanyak $ +81.3 (+15.85%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bitcoin Cash Node

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +129.5 (+27.87%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bitcoin Cash Node (BCH)?

Semak Bitcoin Cash Nodehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Bitcoin Cash Node (BCH)

Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process.

Bitcoin Cash Node tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Bitcoin Cash Node pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BCH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Bitcoin Cash Node di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Bitcoin Cash Node anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Bitcoin Cash Node Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bitcoin Cash Node (BCH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bitcoin Cash Node (BCH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitcoin Cash Node.

Semak Bitcoin Cash Node ramalan harga sekarang!

Tokenomik Bitcoin Cash Node (BCH)

Memahami tokenomik Bitcoin Cash Node (BCH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BCH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Bitcoin Cash Node (BCH)

Mencari cara membeli Bitcoin Cash Node? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Bitcoin Cash Node di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BCH kepada Mata Wang Tempatan

1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke VND
15,633,741.5
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke AUD
A$891.15
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke GBP
433.693
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke EUR
499.044
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke USD
$594.1
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke MYR
RM2,495.22
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke TRY
24,524.448
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke JPY
¥86,738.6
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke ARS
ARS$868,562.318
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke RUB
49,429.12
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke INR
52,292.682
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke IDR
Rp9,739,342.704
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke KRW
821,711.592
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke PHP
33,744.88
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke EGP
￡E.28,564.328
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke BRL
R$3,148.73
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke CAD
C$813.917
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke BDT
72,361.38
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke NGN
888,036.916
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke COP
$2,311,672.805
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke ZAR
R.10,313.576
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke UAH
24,459.097
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke VES
Bs95,056
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke CLP
$564,395
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke PKR
Rs168,629.344
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke KZT
321,479.392
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke THB
฿18,844.852
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke TWD
NT$17,876.469
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke AED
د.إ2,180.347
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke CHF
Fr463.398
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke HKD
HK$4,622.098
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke AMD
֏227,183.84
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke MAD
.د.م5,329.077
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke MXN
$10,883.912
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke SAR
ريال2,227.875
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke PLN
2,132.819
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke RON
лв2,536.807
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke SEK
kr5,489.484
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke BGN
лв980.265
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke HUF
Ft195,684.658
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke CZK
12,202.814
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke KWD
د.ك180.6064
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke ILS
1,978.353
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke AOA
Kz541,563.737
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke BHD
.د.ب223.9757
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke BMD
$594.1
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke DKK
kr3,742.83
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke HNL
L15,583.243
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke MUR
26,883.025
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke NAD
$10,319.517
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke NOK
kr5,810.298
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke NZD
$992.147
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke PAB
B/.594.1
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke PGK
K2,483.338
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke QAR
ر.ق2,162.524
1 Bitcoin Cash Node(BCH) ke RSD
дин.58,815.9

Bitcoin Cash Node Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bitcoin Cash Node, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Bitcoin Cash Node Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bitcoin Cash Node

Berapakah nilai Bitcoin Cash Node (BCH) hari ini?
Harga langsung BCH dalam USD ialah 594.1 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BCH ke USD?
Harga semasa BCH ke USD ialah $ 594.1. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bitcoin Cash Node?
Had pasaran untuk BCH ialah $ 11.84B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BCH?
Bekalan edaran BCH ialah 19.93M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BCH?
BCH mencapai harga ATH sebanyak 4,355.6201171875 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BCH?
BCH melihat harga ATL sebanyak 75.0753135706 USD.
Berapakah jumlah dagangan BCH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BCHialah $ 2.86M USD.
Adakah BCH akan naik lebih tinggi tahun ini?
BCH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BCHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:33:05 (UTC+8)

Bitcoin Cash Node (BCH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda.

