Beacon DeFi Harga Hari Ini

Harga langsung Beacon DeFi (BCN) hari ini ialah $ 0.002282, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BCN kepada USD penukaran adalah $ 0.002282 setiap BCN.

Beacon DeFi kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BCN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BCN didagangkan antara $ 0.002281 (rendah) dan $ 0.002309 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BCN dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -21.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 5.57K.

Beacon DeFi (BCN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 5.57K$ 5.57K $ 5.57K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Beacon DeFi ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.57K. Bekalan edaran BCN ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.28M.