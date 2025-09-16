Lagi Mengenai BCT

1 BCT ke USD Harga Langsung:

$0.000001
$0.000001$0.000001
+61.29%1D
USD
BabyChita Token (BCT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:23:29 (UTC+8)

BabyChita Token (BCT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000005
$ 0.0000005$ 0.0000005
24J Rendah
$ 0.0000014
$ 0.0000014$ 0.0000014
24J Tinggi

$ 0.0000005
$ 0.0000005$ 0.0000005

$ 0.0000014
$ 0.0000014$ 0.0000014

$ 0.000351089573499945
$ 0.000351089573499945$ 0.000351089573499945

$ 0.000004797436731223
$ 0.000004797436731223$ 0.000004797436731223

+14.94%

+61.29%

-66.67%

-66.67%

BabyChita Token (BCT) harga masa nyata ialah $ 0.000001. Sepanjang 24 jam yang lalu, BCT didagangkan antara $ 0.0000005 rendah dan $ 0.0000014 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BCT sepanjang masa ialah $ 0.000351089573499945, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000004797436731223.

Dari segi prestasi jangka pendek, BCT telah berubah sebanyak +14.94% sejak sejam yang lalu, +61.29% dalam 24 jam dan -66.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BabyChita Token (BCT) Maklumat Pasaran

No.7324

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.25K
$ 2.25K$ 2.25K

$ 10.00K
$ 10.00K$ 10.00K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Had Pasaran semasa BabyChita Token ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.25K. Bekalan edaran BCT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.00K.

BabyChita Token (BCT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BabyChita Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000038+61.29%
30 Hari$ -0.00000596-85.64%
60 Hari$ -0.00000683-87.23%
90 Hari$ -0.00000672-87.05%
Perubahan Harga BabyChita Token Hari Ini

Hari ini, BCT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000038 (+61.29%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBabyChita Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000596 (-85.64%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BabyChita Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BCT mengalami perubahan sebanyak $ -0.00000683 (-87.23%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BabyChita Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00000672 (-87.05%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BabyChita Token (BCT)?

Semak BabyChita Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BabyChita Token (BCT)

BabyChita is a project that aims to benefit society by creating new projects for the future. The main element of our project is to create artificial intelligence ( AI ) modules that will make everyone's work easier. We aim to touch your lives and progress with these artificial intelligence ( AI ) projects. At the same time, BabyChita is a P2E project. We aim to offer you, the users, a perfect game by combining artificial intelligence ( AI ) and gaming. While playing games, you can also chat with our artificial intelligence ( AI ) assistants to get to know BabyChita better and start using it.

BabyChita Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BabyChita Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BCT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BabyChita Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BabyChita Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BabyChita Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BabyChita Token (BCT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BabyChita Token (BCT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BabyChita Token.

Semak BabyChita Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik BabyChita Token (BCT)

Memahami tokenomik BabyChita Token (BCT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BCT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BabyChita Token (BCT)

Mencari cara membeli BabyChita Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BabyChita Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BCT kepada Mata Wang Tempatan

1 BabyChita Token(BCT) ke VND
0.026315
1 BabyChita Token(BCT) ke AUD
A$0.00000149
1 BabyChita Token(BCT) ke GBP
0.00000073
1 BabyChita Token(BCT) ke EUR
0.00000084
1 BabyChita Token(BCT) ke USD
$0.000001
1 BabyChita Token(BCT) ke MYR
RM0.0000042
1 BabyChita Token(BCT) ke TRY
0.00004127
1 BabyChita Token(BCT) ke JPY
¥0.000146
1 BabyChita Token(BCT) ke ARS
ARS$0.00146198
1 BabyChita Token(BCT) ke RUB
0.00008305
1 BabyChita Token(BCT) ke INR
0.000088
1 BabyChita Token(BCT) ke IDR
Rp0.01639344
1 BabyChita Token(BCT) ke KRW
0.00138121
1 BabyChita Token(BCT) ke PHP
0.00005683
1 BabyChita Token(BCT) ke EGP
￡E.0.00004808
1 BabyChita Token(BCT) ke BRL
R$0.00000531
1 BabyChita Token(BCT) ke CAD
C$0.00000137
1 BabyChita Token(BCT) ke BDT
0.0001218
1 BabyChita Token(BCT) ke NGN
0.00149253
1 BabyChita Token(BCT) ke COP
$0.00390625
1 BabyChita Token(BCT) ke ZAR
R.0.00001737
1 BabyChita Token(BCT) ke UAH
0.00004117
1 BabyChita Token(BCT) ke VES
Bs0.00016
1 BabyChita Token(BCT) ke CLP
$0.00095
1 BabyChita Token(BCT) ke PKR
Rs0.00028384
1 BabyChita Token(BCT) ke KZT
0.00054112
1 BabyChita Token(BCT) ke THB
฿0.00003165
1 BabyChita Token(BCT) ke TWD
NT$0.00003007
1 BabyChita Token(BCT) ke AED
د.إ0.00000367
1 BabyChita Token(BCT) ke CHF
Fr0.00000078
1 BabyChita Token(BCT) ke HKD
HK$0.00000778
1 BabyChita Token(BCT) ke AMD
֏0.0003824
1 BabyChita Token(BCT) ke MAD
.د.م0.00000897
1 BabyChita Token(BCT) ke MXN
$0.00001834
1 BabyChita Token(BCT) ke SAR
ريال0.00000375
1 BabyChita Token(BCT) ke PLN
0.00000359
1 BabyChita Token(BCT) ke RON
лв0.00000427
1 BabyChita Token(BCT) ke SEK
kr0.00000923
1 BabyChita Token(BCT) ke BGN
лв0.00000165
1 BabyChita Token(BCT) ke HUF
Ft0.00032894
1 BabyChita Token(BCT) ke CZK
0.00002053
1 BabyChita Token(BCT) ke KWD
د.ك0.000000305
1 BabyChita Token(BCT) ke ILS
0.00000333
1 BabyChita Token(BCT) ke AOA
Kz0.00091157
1 BabyChita Token(BCT) ke BHD
.د.ب0.000000377
1 BabyChita Token(BCT) ke BMD
$0.000001
1 BabyChita Token(BCT) ke DKK
kr0.00000631
1 BabyChita Token(BCT) ke HNL
L0.00002623
1 BabyChita Token(BCT) ke MUR
0.00004525
1 BabyChita Token(BCT) ke NAD
$0.00001737
1 BabyChita Token(BCT) ke NOK
kr0.00000979
1 BabyChita Token(BCT) ke NZD
$0.00000167
1 BabyChita Token(BCT) ke PAB
B/.0.000001
1 BabyChita Token(BCT) ke PGK
K0.00000418
1 BabyChita Token(BCT) ke QAR
ر.ق0.00000364
1 BabyChita Token(BCT) ke RSD
дин.0.00009905

BabyChita Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BabyChita Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web BabyChita Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BabyChita Token

Berapakah nilai BabyChita Token (BCT) hari ini?
Harga langsung BCT dalam USD ialah 0.000001 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BCT ke USD?
Harga semasa BCT ke USD ialah $ 0.000001. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BabyChita Token?
Had pasaran untuk BCT ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BCT?
Bekalan edaran BCT ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BCT?
BCT mencapai harga ATH sebanyak 0.000351089573499945 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BCT?
BCT melihat harga ATL sebanyak 0.000004797436731223 USD.
Berapakah jumlah dagangan BCT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BCTialah $ 2.25K USD.
Adakah BCT akan naik lebih tinggi tahun ini?
BCT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BCTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:23:29 (UTC+8)

BabyChita Token (BCT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BCT-ke-USD

Jumlah

BCT
BCT
USD
USD

1 BCT = 0.000001 USD

Berdagang BCT

BCTUSDT
$0.000001
$0.000001$0.000001
+61.29%

