BILLION DOLLAR CAT Harga (BDC)

1 BDC ke USD Harga Langsung:

$0.007433
$0.007433
+1.82%1D
USD
BILLION DOLLAR CAT (BDC) Carta Harga Langsung
BILLION DOLLAR CAT (BDC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.006874
$ 0.006874
24J Rendah
$ 0.0078
$ 0.0078
24J Tinggi

$ 0.006874
$ 0.006874

$ 0.0078
$ 0.0078

$ 0.1662948067913333
$ 0.1662948067913333

$ 0.003835618529974725
$ 0.003835618529974725

-0.05%

+1.82%

+10.46%

+10.46%

BILLION DOLLAR CAT (BDC) harga masa nyata ialah $ 0.007433. Sepanjang 24 jam yang lalu, BDC didagangkan antara $ 0.006874 rendah dan $ 0.0078 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BDC sepanjang masa ialah $ 0.1662948067913333, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003835618529974725.

Dari segi prestasi jangka pendek, BDC telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, +1.82% dalam 24 jam dan +10.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BILLION DOLLAR CAT (BDC) Maklumat Pasaran

No.1317

$ 7.43M
$ 7.43M

$ 3.79K
$ 3.79K

$ 7.43M
$ 7.43M

1.00B
1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

100.00%

BTCRUNES

Had Pasaran semasa BILLION DOLLAR CAT ialah $ 7.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.79K. Bekalan edaran BDC ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.43M.

BILLION DOLLAR CAT (BDC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BILLION DOLLAR CAT hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00013286+1.82%
30 Hari$ -0.006023-44.77%
60 Hari$ -0.005628-43.10%
90 Hari$ -0.003747-33.52%
Perubahan Harga BILLION DOLLAR CAT Hari Ini

Hari ini, BDC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00013286 (+1.82%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBILLION DOLLAR CAT

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.006023 (-44.77%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BILLION DOLLAR CAT

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BDC mengalami perubahan sebanyak $ -0.005628 (-43.10%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BILLION DOLLAR CAT

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.003747 (-33.52%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BILLION DOLLAR CAT (BDC)?

Semak BILLION DOLLAR CAThalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BILLION DOLLAR CAT (BDC)

BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes.

BILLION DOLLAR CAT tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BILLION DOLLAR CAT pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BDC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BILLION DOLLAR CAT di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BILLION DOLLAR CAT anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BILLION DOLLAR CAT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BILLION DOLLAR CAT (BDC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BILLION DOLLAR CAT (BDC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BILLION DOLLAR CAT.

Semak BILLION DOLLAR CAT ramalan harga sekarang!

Tokenomik BILLION DOLLAR CAT (BDC)

Memahami tokenomik BILLION DOLLAR CAT (BDC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BDC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BILLION DOLLAR CAT (BDC)

Mencari cara membeli BILLION DOLLAR CAT? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BILLION DOLLAR CAT di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BDC kepada Mata Wang Tempatan

1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke VND
195.599395
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke AUD
A$0.01107517
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke GBP
0.00542609
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke EUR
0.00624372
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke USD
$0.007433
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke MYR
RM0.0312186
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke TRY
0.30690857
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke JPY
¥1.085218
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke ARS
ARS$10.89878491
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke RUB
0.6154524
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke INR
0.65447565
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke IDR
Rp121.85243952
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke KRW
10.26653393
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke PHP
0.42308636
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke EGP
￡E.0.3575273
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke BRL
R$0.0393949
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke CAD
C$0.01018321
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke BDT
0.9053394
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke NGN
11.11055108
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke COP
$29.03515625
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke ZAR
R.0.12896255
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke UAH
0.30601661
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke VES
Bs1.18928
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke CLP
$7.053917
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke PKR
Rs2.10978272
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke KZT
4.02214496
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke THB
฿0.2356261
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke TWD
NT$0.22388196
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke AED
د.إ0.02727911
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke CHF
Fr0.00587207
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke HKD
HK$0.05782874
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke AMD
֏2.8423792
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke MAD
.د.م0.06667401
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke MXN
$0.13632122
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke SAR
ريال0.02787375
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke PLN
0.0267588
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke RON
лв0.03181324
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke SEK
kr0.06875525
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke BGN
лв0.01226445
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke HUF
Ft2.45393062
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke CZK
0.1531198
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke KWD
د.ك0.002267065
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke ILS
0.02482622
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke AOA
Kz6.77569981
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke BHD
.د.ب0.002794808
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke BMD
$0.007433
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke DKK
kr0.04697656
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke HNL
L0.19496759
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke MUR
0.33634325
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke NAD
$0.12911121
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke NOK
kr0.07291773
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke NZD
$0.01241311
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke PAB
B/.0.007433
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke PGK
K0.03106994
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke QAR
ر.ق0.02705612
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) ke RSD
дин.0.73772525

BILLION DOLLAR CAT Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BILLION DOLLAR CAT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web BILLION DOLLAR CAT Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BILLION DOLLAR CAT

Berapakah nilai BILLION DOLLAR CAT (BDC) hari ini?
Harga langsung BDC dalam USD ialah 0.007433 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BDC ke USD?
Harga semasa BDC ke USD ialah $ 0.007433. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BILLION DOLLAR CAT?
Had pasaran untuk BDC ialah $ 7.43M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BDC?
Bekalan edaran BDC ialah 1.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BDC?
BDC mencapai harga ATH sebanyak 0.1662948067913333 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BDC?
BDC melihat harga ATL sebanyak 0.003835618529974725 USD.
Berapakah jumlah dagangan BDC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BDCialah $ 3.79K USD.
Adakah BDC akan naik lebih tinggi tahun ini?
BDC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BDCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

$0.007433
