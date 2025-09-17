Lagi Mengenai BDCA

BitDCA Logo

BitDCAHargae(BDCA)

1 BDCA ke USD Harga Langsung:

$1.022
+0.63%1D
USD
BitDCA (BDCA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:09:52 (UTC+8)

BitDCA (BDCA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.986
24J Rendah
$ 1.025
24J Tinggi

$ 0.986
$ 1.025
$ 1.0670312413026701
$ 0.075
+0.68%

+0.63%

+1.31%

+1.31%

BitDCA (BDCA) harga masa nyata ialah $ 1.022. Sepanjang 24 jam yang lalu, BDCA didagangkan antara $ 0.986 rendah dan $ 1.025 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BDCA sepanjang masa ialah $ 1.0670312413026701, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.075.

Dari segi prestasi jangka pendek, BDCA telah berubah sebanyak +0.68% sejak sejam yang lalu, +0.63% dalam 24 jam dan +1.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BitDCA (BDCA) Maklumat Pasaran

No.463

$ 76.95M
$ 912.49K
$ 145.80M
75.29M
142,665,333
142,665,333
52.77%

BSC

Had Pasaran semasa BitDCA ialah $ 76.95M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 912.49K. Bekalan edaran BDCA ialah 75.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 142665333. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 145.80M.

BitDCA (BDCA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BitDCA hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.006398+0.63%
30 Hari$ +0.0903+9.69%
60 Hari$ +0.0965+10.42%
90 Hari$ +0.0613+6.38%
Perubahan Harga BitDCA Hari Ini

Hari ini, BDCA mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.006398 (+0.63%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBitDCA

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0903 (+9.69%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BitDCA

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BDCA mengalami perubahan sebanyak $ +0.0965 (+10.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BitDCA

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0613 (+6.38%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BitDCA (BDCA)?

Semak BitDCAhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BitDCA (BDCA)

BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

BitDCA tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BitDCA pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BDCA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BitDCA di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BitDCA anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BitDCA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BitDCA (BDCA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BitDCA (BDCA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BitDCA.

Semak BitDCA ramalan harga sekarang!

Tokenomik BitDCA (BDCA)

Memahami tokenomik BitDCA (BDCA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BDCA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BitDCA (BDCA)

Mencari cara membeli BitDCA? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BitDCA di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BDCA kepada Mata Wang Tempatan

1 BitDCA(BDCA) ke VND
26,893.93
1 BitDCA(BDCA) ke AUD
A$1.52278
1 BitDCA(BDCA) ke GBP
0.74606
1 BitDCA(BDCA) ke EUR
0.85848
1 BitDCA(BDCA) ke USD
$1.022
1 BitDCA(BDCA) ke MYR
RM4.2924
1 BitDCA(BDCA) ke TRY
42.17794
1 BitDCA(BDCA) ke JPY
¥149.212
1 BitDCA(BDCA) ke ARS
ARS$1,496.33064
1 BitDCA(BDCA) ke RUB
85.0304
1 BitDCA(BDCA) ke INR
89.91556
1 BitDCA(BDCA) ke IDR
Rp16,754.09568
1 BitDCA(BDCA) ke KRW
1,409.65482
1 BitDCA(BDCA) ke PHP
58.09048
1 BitDCA(BDCA) ke EGP
￡E.49.14798
1 BitDCA(BDCA) ke BRL
R$5.40638
1 BitDCA(BDCA) ke CAD
C$1.40014
1 BitDCA(BDCA) ke BDT
124.4796
1 BitDCA(BDCA) ke NGN
1,527.64472
1 BitDCA(BDCA) ke COP
$3,976.6531
1 BitDCA(BDCA) ke ZAR
R.17.71126
1 BitDCA(BDCA) ke UAH
42.07574
1 BitDCA(BDCA) ke VES
Bs163.52
1 BitDCA(BDCA) ke CLP
$969.878
1 BitDCA(BDCA) ke PKR
Rs290.08448
1 BitDCA(BDCA) ke KZT
553.02464
1 BitDCA(BDCA) ke THB
฿32.37696
1 BitDCA(BDCA) ke TWD
NT$30.7622
1 BitDCA(BDCA) ke AED
د.إ3.75074
1 BitDCA(BDCA) ke CHF
Fr0.79716
1 BitDCA(BDCA) ke HKD
HK$7.95116
1 BitDCA(BDCA) ke AMD
֏390.8128
1 BitDCA(BDCA) ke MAD
.د.م9.16734
1 BitDCA(BDCA) ke MXN
$18.69238
1 BitDCA(BDCA) ke SAR
ريال3.8325
1 BitDCA(BDCA) ke PLN
3.65876
1 BitDCA(BDCA) ke RON
лв4.35372
1 BitDCA(BDCA) ke SEK
kr9.43306
1 BitDCA(BDCA) ke BGN
лв1.6863
1 BitDCA(BDCA) ke HUF
Ft335.41018
1 BitDCA(BDCA) ke CZK
20.94078
1 BitDCA(BDCA) ke KWD
د.ك0.310688
1 BitDCA(BDCA) ke ILS
3.40326
1 BitDCA(BDCA) ke AOA
Kz931.62454
1 BitDCA(BDCA) ke BHD
.د.ب0.385294
1 BitDCA(BDCA) ke BMD
$1.022
1 BitDCA(BDCA) ke DKK
kr6.42838
1 BitDCA(BDCA) ke HNL
L26.80706
1 BitDCA(BDCA) ke MUR
46.2455
1 BitDCA(BDCA) ke NAD
$17.75214
1 BitDCA(BDCA) ke NOK
kr9.97472
1 BitDCA(BDCA) ke NZD
$1.70674
1 BitDCA(BDCA) ke PAB
B/.1.022
1 BitDCA(BDCA) ke PGK
K4.27196
1 BitDCA(BDCA) ke QAR
ر.ق3.72008
1 BitDCA(BDCA) ke RSD
дин.100.9225

BitDCA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BitDCA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web BitDCA Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BitDCA

Berapakah nilai BitDCA (BDCA) hari ini?
Harga langsung BDCA dalam USD ialah 1.022 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BDCA ke USD?
Harga semasa BDCA ke USD ialah $ 1.022. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BitDCA?
Had pasaran untuk BDCA ialah $ 76.95M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BDCA?
Bekalan edaran BDCA ialah 75.29M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BDCA?
BDCA mencapai harga ATH sebanyak 1.0670312413026701 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BDCA?
BDCA melihat harga ATL sebanyak 0.075 USD.
Berapakah jumlah dagangan BDCA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BDCAialah $ 912.49K USD.
Adakah BDCA akan naik lebih tinggi tahun ini?
BDCA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BDCAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:09:52 (UTC+8)

