Lihat cerapan utama tentang BitDCA (BDCA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
BitDCA (BDCA) Maklumat

BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

Laman Web Rasmi:
https://www.bitdca.com
Kertas putih:
https://gitbook.bitdca.com/
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x0c8382719ef242cae2247e4decb2891fbf699818

BitDCA (BDCA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BitDCA (BDCA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 77.03M
Jumlah Bekalan:
$ 142.67M
Bekalan Edaran:
$ 75.31M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 145.93M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.1469
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.075
Harga Semasa:
$ 1.0229
Tokenomik BitDCA (BDCA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BitDCA (BDCA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BDCA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BDCA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BDCA, terokai BDCA harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.