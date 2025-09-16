Apakah itu Big Data Protocol (BDP)

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Big Data Protocol Ramalan Harga (USD)

Tokenomik Big Data Protocol (BDP)

Cara membeli Big Data Protocol (BDP)

BDP kepada Mata Wang Tempatan

Big Data Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Big Data Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Big Data Protocol Berapakah nilai Big Data Protocol (BDP) hari ini? Harga langsung BDP dalam USD ialah 0.02834 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BDP ke USD? $ 0.02834 . Lihat Harga semasa BDP ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Big Data Protocol? Had pasaran untuk BDP ialah $ 1.50M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BDP? Bekalan edaran BDP ialah 52.86M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BDP? BDP mencapai harga ATH sebanyak 15.00228273 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BDP? BDP melihat harga ATL sebanyak 0.01474429158777362 USD . Berapakah jumlah dagangan BDP? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BDPialah $ 52.47K USD . Adakah BDP akan naik lebih tinggi tahun ini? BDP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BDPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Big Data Protocol (BDP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

