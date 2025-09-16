Lagi Mengenai BDP

Maklumat Harga BDP

Laman Web Rasmi BDP

Tokenomik BDP

Ramalan Harga BDP

Sejarah BDP

BDP Panduan Membeli

Penukar Mata Wang BDP-ke-Fiat

BDP Spot

BDP Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Big Data Protocol Logo

Big Data ProtocolHargae(BDP)

1 BDP ke USD Harga Langsung:

$0.02834
$0.02834$0.02834
+0.63%1D
USD
Big Data Protocol (BDP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:24:48 (UTC+8)

Big Data Protocol (BDP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02812
$ 0.02812$ 0.02812
24J Rendah
$ 0.02967
$ 0.02967$ 0.02967
24J Tinggi

$ 0.02812
$ 0.02812$ 0.02812

$ 0.02967
$ 0.02967$ 0.02967

$ 15.00228273
$ 15.00228273$ 15.00228273

$ 0.01474429158777362
$ 0.01474429158777362$ 0.01474429158777362

-1.16%

+0.63%

+6.62%

+6.62%

Big Data Protocol (BDP) harga masa nyata ialah $ 0.02834. Sepanjang 24 jam yang lalu, BDP didagangkan antara $ 0.02812 rendah dan $ 0.02967 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BDP sepanjang masa ialah $ 15.00228273, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01474429158777362.

Dari segi prestasi jangka pendek, BDP telah berubah sebanyak -1.16% sejak sejam yang lalu, +0.63% dalam 24 jam dan +6.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Big Data Protocol (BDP) Maklumat Pasaran

No.2014

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

$ 52.47K
$ 52.47K$ 52.47K

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

52.86M
52.86M 52.86M

80,000,000
80,000,000 80,000,000

64,923,252.85185185
64,923,252.85185185 64,923,252.85185185

66.07%

2021-03-04 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa Big Data Protocol ialah $ 1.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.47K. Bekalan edaran BDP ialah 52.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 64923252.85185185. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.27M.

Big Data Protocol (BDP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Big Data Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001774+0.63%
30 Hari$ -0.00497-14.93%
60 Hari$ -0.02557-47.44%
90 Hari$ -0.02167-43.34%
Perubahan Harga Big Data Protocol Hari Ini

Hari ini, BDP mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0001774 (+0.63%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBig Data Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00497 (-14.93%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Big Data Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BDP mengalami perubahan sebanyak $ -0.02557 (-47.44%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Big Data Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.02167 (-43.34%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Big Data Protocol (BDP)?

Semak Big Data Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Big Data Protocol (BDP)

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Big Data Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Big Data Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BDP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Big Data Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Big Data Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Big Data Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Big Data Protocol (BDP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Big Data Protocol (BDP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Big Data Protocol.

Semak Big Data Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Big Data Protocol (BDP)

Memahami tokenomik Big Data Protocol (BDP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BDP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Big Data Protocol (BDP)

Mencari cara membeli Big Data Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Big Data Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BDP kepada Mata Wang Tempatan

1 Big Data Protocol(BDP) ke VND
745.7671
1 Big Data Protocol(BDP) ke AUD
A$0.0422266
1 Big Data Protocol(BDP) ke GBP
0.0206882
1 Big Data Protocol(BDP) ke EUR
0.0238056
1 Big Data Protocol(BDP) ke USD
$0.02834
1 Big Data Protocol(BDP) ke MYR
RM0.119028
1 Big Data Protocol(BDP) ke TRY
1.1701586
1 Big Data Protocol(BDP) ke JPY
¥4.13764
1 Big Data Protocol(BDP) ke ARS
ARS$41.5540918
1 Big Data Protocol(BDP) ke RUB
2.346552
1 Big Data Protocol(BDP) ke INR
2.495337
1 Big Data Protocol(BDP) ke IDR
Rp464.5900896
1 Big Data Protocol(BDP) ke KRW
39.1434914
1 Big Data Protocol(BDP) ke PHP
1.6131128
1 Big Data Protocol(BDP) ke EGP
￡E.1.363154
1 Big Data Protocol(BDP) ke BRL
R$0.150202
1 Big Data Protocol(BDP) ke CAD
C$0.0388258
1 Big Data Protocol(BDP) ke BDT
3.451812
1 Big Data Protocol(BDP) ke NGN
42.3614984
1 Big Data Protocol(BDP) ke COP
$110.703125
1 Big Data Protocol(BDP) ke ZAR
R.0.491699
1 Big Data Protocol(BDP) ke UAH
1.1667578
1 Big Data Protocol(BDP) ke VES
Bs4.5344
1 Big Data Protocol(BDP) ke CLP
$26.89466
1 Big Data Protocol(BDP) ke PKR
Rs8.0440256
1 Big Data Protocol(BDP) ke KZT
15.3353408
1 Big Data Protocol(BDP) ke THB
฿0.898378
1 Big Data Protocol(BDP) ke TWD
NT$0.8536008
1 Big Data Protocol(BDP) ke AED
د.إ0.1040078
1 Big Data Protocol(BDP) ke CHF
Fr0.0223886
1 Big Data Protocol(BDP) ke HKD
HK$0.2204852
1 Big Data Protocol(BDP) ke AMD
֏10.837216
1 Big Data Protocol(BDP) ke MAD
.د.م0.2542098
1 Big Data Protocol(BDP) ke MXN
$0.5197556
1 Big Data Protocol(BDP) ke SAR
ريال0.106275
1 Big Data Protocol(BDP) ke PLN
0.102024
1 Big Data Protocol(BDP) ke RON
лв0.1212952
1 Big Data Protocol(BDP) ke SEK
kr0.262145
1 Big Data Protocol(BDP) ke BGN
лв0.046761
1 Big Data Protocol(BDP) ke HUF
Ft9.3561676
1 Big Data Protocol(BDP) ke CZK
0.583804
1 Big Data Protocol(BDP) ke KWD
د.ك0.0086437
1 Big Data Protocol(BDP) ke ILS
0.0946556
1 Big Data Protocol(BDP) ke AOA
Kz25.8338938
1 Big Data Protocol(BDP) ke BHD
.د.ب0.01065584
1 Big Data Protocol(BDP) ke BMD
$0.02834
1 Big Data Protocol(BDP) ke DKK
kr0.1791088
1 Big Data Protocol(BDP) ke HNL
L0.7433582
1 Big Data Protocol(BDP) ke MUR
1.282385
1 Big Data Protocol(BDP) ke NAD
$0.4922658
1 Big Data Protocol(BDP) ke NOK
kr0.2780154
1 Big Data Protocol(BDP) ke NZD
$0.0473278
1 Big Data Protocol(BDP) ke PAB
B/.0.02834
1 Big Data Protocol(BDP) ke PGK
K0.1184612
1 Big Data Protocol(BDP) ke QAR
ر.ق0.1031576
1 Big Data Protocol(BDP) ke RSD
дин.2.812745

Big Data Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Big Data Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Big Data Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Big Data Protocol

Berapakah nilai Big Data Protocol (BDP) hari ini?
Harga langsung BDP dalam USD ialah 0.02834 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BDP ke USD?
Harga semasa BDP ke USD ialah $ 0.02834. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Big Data Protocol?
Had pasaran untuk BDP ialah $ 1.50M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BDP?
Bekalan edaran BDP ialah 52.86M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BDP?
BDP mencapai harga ATH sebanyak 15.00228273 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BDP?
BDP melihat harga ATL sebanyak 0.01474429158777362 USD.
Berapakah jumlah dagangan BDP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BDPialah $ 52.47K USD.
Adakah BDP akan naik lebih tinggi tahun ini?
BDP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BDPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:24:48 (UTC+8)

Big Data Protocol (BDP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BDP-ke-USD

Jumlah

BDP
BDP
USD
USD

1 BDP = 0.02834 USD

Berdagang BDP

BDPUSDT
$0.02834
$0.02834$0.02834
+0.67%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan