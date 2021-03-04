Tokenomik Big Data Protocol (BDP)

Lihat cerapan utama tentang Big Data Protocol (BDP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Big Data Protocol (BDP) Maklumat

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Laman Web Rasmi:
https://bigdataprotocol.com
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xf3dcbc6D72a4E1892f7917b7C43b74131Df8480e

Big Data Protocol (BDP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Big Data Protocol (BDP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.51M
Jumlah Bekalan:
$ 64.92M
Bekalan Edaran:
$ 52.86M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.29M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 18.033
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01474429158777362
Harga Semasa:
$ 0.02864
Tokenomik Big Data Protocol (BDP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Big Data Protocol (BDP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BDP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BDP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BDP, terokai BDP harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.