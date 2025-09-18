Lagi Mengenai BDT

BoredDragon (BDT)

1 BDT ke USD Harga Langsung: $10.238544

BoredDragon (BDT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 00:57:45 (UTC+8)

BoredDragon (BDT) Maklumat Harga (USD)

BoredDragon (BDT) harga masa nyata ialah $ 10.238544. Sepanjang 24 jam yang lalu, BDT didagangkan antara $ 9.623821 rendah dan $ 10.996244 tinggi, menunjukkan turun naik pasaran aktif.

Dari segi prestasi jangka pendek, BDT telah berubah sebanyak +0.79% sejak sejam yang lalu, +0.84% dalam 24 jam dan -49.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BoredDragon (BDT) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa BoredDragon ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.22M. Bekalan edaran BDT ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.24B.

BoredDragon (BDT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BoredDragon hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.08528736+0.84%
30 Hari$ -6.892864-40.24%
60 Hari$ +1.050388+11.43%
90 Hari$ +10.236044+409,441.76%
Perubahan Harga BoredDragon Hari Ini

Hari ini, BDT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.08528736 (+0.84%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBoredDragon

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -6.892864 (-40.24%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BoredDragon

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BDT mengalami perubahan sebanyak $ +1.050388 (+11.43%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BoredDragon

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +10.236044 (+409,441.76%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BoredDragon (BDT)?

Semak BoredDragonhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BoredDragon (BDT)

Bored Dragon is more than just a game—it’s a cozy, social experience where players unwind, nurture adorable dragons, and connect with a warm global community. Designed for those seeking a laid-back and creative escape, the game encourages collaboration, shared activities, and stress-free fun. Whether raising your dragon, decorating your space, or bonding with friends, Bored Dragon offers a charming mix of relaxation and social interaction.

BoredDragon tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BoredDragon pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BDT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BoredDragon di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BoredDragon anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BoredDragon Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BoredDragon (BDT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BoredDragon (BDT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BoredDragon.

Semak BoredDragon ramalan harga sekarang!

Tokenomik BoredDragon (BDT)

Memahami tokenomik BoredDragon (BDT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BDT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BoredDragon (BDT)

Mencari cara membeli BoredDragon? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BoredDragon di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BDT kepada Mata Wang Tempatan

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BoredDragon, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BoredDragon

Berapakah nilai BoredDragon (BDT) hari ini?
Harga langsung BDT dalam USD ialah 10.238544 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BDT ke USD?
Harga semasa BDT ke USD ialah $ 10.238544. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BoredDragon?
Had pasaran untuk BDT ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BDT?
Bekalan edaran BDT ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BDT?
BDT mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BDT?
BDT melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan BDT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BDTialah $ 5.22M USD.
Adakah BDT akan naik lebih tinggi tahun ini?
BDT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BDTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 00:57:45 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

