Apakah itu Beldex (BDX)

Beldex is a leading confidential dApp ecosystem consisting of decentralized and confidential applications that include BChat, BelNet, Beldex browser, the Beldex protocol, and the Beldex bridge. The Beldex project is committed to enhancing your confidentiality online.

Tokenomik Beldex (BDX)

Memahami tokenomik Beldex (BDX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BDX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Beldex Berapakah nilai Beldex (BDX) hari ini? Harga langsung BDX dalam USD ialah 0.08489 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BDX ke USD? $ 0.08489 . Lihat Harga semasa BDX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Beldex? Had pasaran untuk BDX ialah $ 623.55M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BDX? Bekalan edaran BDX ialah 7.35B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BDX? BDX mencapai harga ATH sebanyak 0.171586639362 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BDX? BDX melihat harga ATL sebanyak 0.0145953987018 USD . Berapakah jumlah dagangan BDX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BDXialah $ 522.66K USD . Adakah BDX akan naik lebih tinggi tahun ini? BDX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BDXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

