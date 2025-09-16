Lagi Mengenai BDXN

BondexHargae(BDXN)

1 BDXN ke USD Harga Langsung:

$0.0412
$0.0412$0.0412
-2.04%1D
USD
Bondex (BDXN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:23:37 (UTC+8)

Bondex (BDXN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03997
$ 0.03997$ 0.03997
24J Rendah
$ 0.0449
$ 0.0449$ 0.0449
24J Tinggi

$ 0.03997
$ 0.03997$ 0.03997

$ 0.0449
$ 0.0449$ 0.0449

$ 0.06815006116064645
$ 0.06815006116064645$ 0.06815006116064645

$ 0.02794707527092435
$ 0.02794707527092435$ 0.02794707527092435

-4.20%

-2.04%

-3.21%

-3.21%

Bondex (BDXN) harga masa nyata ialah $ 0.04113. Sepanjang 24 jam yang lalu, BDXN didagangkan antara $ 0.03997 rendah dan $ 0.0449 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BDXN sepanjang masa ialah $ 0.06815006116064645, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02794707527092435.

Dari segi prestasi jangka pendek, BDXN telah berubah sebanyak -4.20% sejak sejam yang lalu, -2.04% dalam 24 jam dan -3.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bondex (BDXN) Maklumat Pasaran

No.1320

$ 6.58M
$ 6.58M$ 6.58M

$ 271.07K
$ 271.07K$ 271.07K

$ 41.13M
$ 41.13M$ 41.13M

160.00M
160.00M 160.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.00%

ETH

Had Pasaran semasa Bondex ialah $ 6.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 271.07K. Bekalan edaran BDXN ialah 160.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.13M.

Bondex (BDXN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bondex hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000858-2.04%
30 Hari$ -0.00105-2.49%
60 Hari$ +0.00692+20.22%
90 Hari$ +0.00642+18.49%
Perubahan Harga Bondex Hari Ini

Hari ini, BDXN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000858 (-2.04%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBondex

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00105 (-2.49%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bondex

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BDXN mengalami perubahan sebanyak $ +0.00692 (+20.22%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bondex

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00642 (+18.49%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bondex (BDXN)?

Semak Bondexhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Bondex (BDXN)

Bondex is building a next-generation, on-chain professional network that focuses on talent, reputation, and economic opportunities. This platform aims to reshape the professional networking landscape, offering users a decentralized space to establish verifiable reputations and access new economic opportunities.

Bondex tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Bondex pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BDXN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Bondex di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Bondex anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Bondex Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bondex (BDXN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bondex (BDXN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bondex.

Semak Bondex ramalan harga sekarang!

Tokenomik Bondex (BDXN)

Memahami tokenomik Bondex (BDXN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BDXN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Bondex (BDXN)

Mencari cara membeli Bondex? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Bondex di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BDXN kepada Mata Wang Tempatan

1 Bondex(BDXN) ke VND
1,082.33595
1 Bondex(BDXN) ke AUD
A$0.0612837
1 Bondex(BDXN) ke GBP
0.0300249
1 Bondex(BDXN) ke EUR
0.0345492
1 Bondex(BDXN) ke USD
$0.04113
1 Bondex(BDXN) ke MYR
RM0.172746
1 Bondex(BDXN) ke TRY
1.6974351
1 Bondex(BDXN) ke JPY
¥6.00498
1 Bondex(BDXN) ke ARS
ARS$60.1312374
1 Bondex(BDXN) ke RUB
3.4158465
1 Bondex(BDXN) ke INR
3.61944
1 Bondex(BDXN) ke IDR
Rp674.2621872
1 Bondex(BDXN) ke KRW
56.8091673
1 Bondex(BDXN) ke PHP
2.3374179
1 Bondex(BDXN) ke EGP
￡E.1.9775304
1 Bondex(BDXN) ke BRL
R$0.2184003
1 Bondex(BDXN) ke CAD
C$0.0563481
1 Bondex(BDXN) ke BDT
5.009634
1 Bondex(BDXN) ke NGN
61.3877589
1 Bondex(BDXN) ke COP
$160.6640625
1 Bondex(BDXN) ke ZAR
R.0.7144281
1 Bondex(BDXN) ke UAH
1.6933221
1 Bondex(BDXN) ke VES
Bs6.5808
1 Bondex(BDXN) ke CLP
$39.03237
1 Bondex(BDXN) ke PKR
Rs11.6743392
1 Bondex(BDXN) ke KZT
22.2562656
1 Bondex(BDXN) ke THB
฿1.3017645
1 Bondex(BDXN) ke TWD
NT$1.2367791
1 Bondex(BDXN) ke AED
د.إ0.1509471
1 Bondex(BDXN) ke CHF
Fr0.0320814
1 Bondex(BDXN) ke HKD
HK$0.3199914
1 Bondex(BDXN) ke AMD
֏15.728112
1 Bondex(BDXN) ke MAD
.د.م0.3689361
1 Bondex(BDXN) ke MXN
$0.7543242
1 Bondex(BDXN) ke SAR
ريال0.1542375
1 Bondex(BDXN) ke PLN
0.1476567
1 Bondex(BDXN) ke RON
лв0.1756251
1 Bondex(BDXN) ke SEK
kr0.3796299
1 Bondex(BDXN) ke BGN
лв0.0678645
1 Bondex(BDXN) ke HUF
Ft13.5293022
1 Bondex(BDXN) ke CZK
0.8443989
1 Bondex(BDXN) ke KWD
د.ك0.01254465
1 Bondex(BDXN) ke ILS
0.1369629
1 Bondex(BDXN) ke AOA
Kz37.4928741
1 Bondex(BDXN) ke BHD
.د.ب0.01550601
1 Bondex(BDXN) ke BMD
$0.04113
1 Bondex(BDXN) ke DKK
kr0.2595303
1 Bondex(BDXN) ke HNL
L1.0788399
1 Bondex(BDXN) ke MUR
1.8611325
1 Bondex(BDXN) ke NAD
$0.7144281
1 Bondex(BDXN) ke NOK
kr0.4026627
1 Bondex(BDXN) ke NZD
$0.0686871
1 Bondex(BDXN) ke PAB
B/.0.04113
1 Bondex(BDXN) ke PGK
K0.1719234
1 Bondex(BDXN) ke QAR
ر.ق0.1497132
1 Bondex(BDXN) ke RSD
дин.4.0739265

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bondex, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Bondex Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bondex

Berapakah nilai Bondex (BDXN) hari ini?
Harga langsung BDXN dalam USD ialah 0.04113 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BDXN ke USD?
Harga semasa BDXN ke USD ialah $ 0.04113. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bondex?
Had pasaran untuk BDXN ialah $ 6.58M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BDXN?
Bekalan edaran BDXN ialah 160.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BDXN?
BDXN mencapai harga ATH sebanyak 0.06815006116064645 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BDXN?
BDXN melihat harga ATL sebanyak 0.02794707527092435 USD.
Berapakah jumlah dagangan BDXN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BDXNialah $ 271.07K USD.
Adakah BDXN akan naik lebih tinggi tahun ini?
BDXN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BDXNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:23:37 (UTC+8)

Bondex (BDXN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

