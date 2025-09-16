Apakah itu Bondex (BDXN)

Bondex is building a next-generation, on-chain professional network that focuses on talent, reputation, and economic opportunities. This platform aims to reshape the professional networking landscape, offering users a decentralized space to establish verifiable reputations and access new economic opportunities.

Tokenomik Bondex (BDXN)

Memahami tokenomik Bondex (BDXN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BDXN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Bondex Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bondex, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bondex Berapakah nilai Bondex (BDXN) hari ini? Harga langsung BDXN dalam USD ialah 0.04113 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BDXN ke USD? $ 0.04113 . Lihat Harga semasa BDXN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Bondex? Had pasaran untuk BDXN ialah $ 6.58M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BDXN? Bekalan edaran BDXN ialah 160.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BDXN? BDXN mencapai harga ATH sebanyak 0.06815006116064645 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BDXN? BDXN melihat harga ATL sebanyak 0.02794707527092435 USD . Berapakah jumlah dagangan BDXN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BDXNialah $ 271.07K USD . Adakah BDXN akan naik lebih tinggi tahun ini? BDXN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BDXNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Bondex (BDXN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

