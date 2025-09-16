Lagi Mengenai BEAM

Maklumat Harga BEAM

Laman Web Rasmi BEAM

Tokenomik BEAM

Ramalan Harga BEAM

Sejarah BEAM

BEAM Panduan Membeli

Penukar Mata Wang BEAM-ke-Fiat

BEAM Spot

BEAM Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

BEAM Logo

BEAMHargae(BEAM)

1 BEAM ke USD Harga Langsung:

$0.0266
$0.0266$0.0266
-0.89%1D
USD
BEAM (BEAM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:23:44 (UTC+8)

BEAM (BEAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02648
$ 0.02648$ 0.02648
24J Rendah
$ 0.02702
$ 0.02702$ 0.02702
24J Tinggi

$ 0.02648
$ 0.02648$ 0.02648

$ 0.02702
$ 0.02702$ 0.02702

$ 3.1829798403
$ 3.1829798403$ 3.1829798403

$ 0.024893559039603684
$ 0.024893559039603684$ 0.024893559039603684

-0.23%

-0.89%

-1.99%

-1.99%

BEAM (BEAM) harga masa nyata ialah $ 0.0266. Sepanjang 24 jam yang lalu, BEAM didagangkan antara $ 0.02648 rendah dan $ 0.02702 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BEAM sepanjang masa ialah $ 3.1829798403, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.024893559039603684.

Dari segi prestasi jangka pendek, BEAM telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, -0.89% dalam 24 jam dan -1.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BEAM (BEAM) Maklumat Pasaran

No.1554

$ 4.01M
$ 4.01M$ 4.01M

$ 62.87K
$ 62.87K$ 62.87K

$ 6.99M
$ 6.99M$ 6.99M

150.75M
150.75M 150.75M

262,800,000
262,800,000 262,800,000

150,753,560
150,753,560 150,753,560

57.36%

2019-01-03 00:00:00

BEAM

Had Pasaran semasa BEAM ialah $ 4.01M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.87K. Bekalan edaran BEAM ialah 150.75M, dengan jumlah bekalan sebanyak 150753560. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.99M.

BEAM (BEAM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BEAM hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002389-0.89%
30 Hari$ -0.00178-6.28%
60 Hari$ -0.00831-23.81%
90 Hari$ -0.0067-20.13%
Perubahan Harga BEAM Hari Ini

Hari ini, BEAM mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0002389 (-0.89%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBEAM

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00178 (-6.28%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BEAM

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BEAM mengalami perubahan sebanyak $ -0.00831 (-23.81%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BEAM

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0067 (-20.13%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BEAM (BEAM)?

Semak BEAMhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BEAM (BEAM)

Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved.

BEAM tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BEAM pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BEAM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BEAM di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BEAM anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BEAM Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BEAM (BEAM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BEAM (BEAM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BEAM.

Semak BEAM ramalan harga sekarang!

Tokenomik BEAM (BEAM)

Memahami tokenomik BEAM (BEAM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BEAM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BEAM (BEAM)

Mencari cara membeli BEAM? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BEAM di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BEAM kepada Mata Wang Tempatan

1 BEAM(BEAM) ke VND
699.979
1 BEAM(BEAM) ke AUD
A$0.039634
1 BEAM(BEAM) ke GBP
0.019418
1 BEAM(BEAM) ke EUR
0.022344
1 BEAM(BEAM) ke USD
$0.0266
1 BEAM(BEAM) ke MYR
RM0.11172
1 BEAM(BEAM) ke TRY
1.097782
1 BEAM(BEAM) ke JPY
¥3.8836
1 BEAM(BEAM) ke ARS
ARS$38.888668
1 BEAM(BEAM) ke RUB
2.20913
1 BEAM(BEAM) ke INR
2.3408
1 BEAM(BEAM) ke IDR
Rp436.065504
1 BEAM(BEAM) ke KRW
36.740186
1 BEAM(BEAM) ke PHP
1.511678
1 BEAM(BEAM) ke EGP
￡E.1.278928
1 BEAM(BEAM) ke BRL
R$0.141246
1 BEAM(BEAM) ke CAD
C$0.036442
1 BEAM(BEAM) ke BDT
3.23988
1 BEAM(BEAM) ke NGN
39.701298
1 BEAM(BEAM) ke COP
$103.90625
1 BEAM(BEAM) ke ZAR
R.0.462042
1 BEAM(BEAM) ke UAH
1.095122
1 BEAM(BEAM) ke VES
Bs4.256
1 BEAM(BEAM) ke CLP
$25.2434
1 BEAM(BEAM) ke PKR
Rs7.550144
1 BEAM(BEAM) ke KZT
14.393792
1 BEAM(BEAM) ke THB
฿0.84189
1 BEAM(BEAM) ke TWD
NT$0.799862
1 BEAM(BEAM) ke AED
د.إ0.097622
1 BEAM(BEAM) ke CHF
Fr0.020748
1 BEAM(BEAM) ke HKD
HK$0.206948
1 BEAM(BEAM) ke AMD
֏10.17184
1 BEAM(BEAM) ke MAD
.د.م0.238602
1 BEAM(BEAM) ke MXN
$0.487844
1 BEAM(BEAM) ke SAR
ريال0.09975
1 BEAM(BEAM) ke PLN
0.095494
1 BEAM(BEAM) ke RON
лв0.113582
1 BEAM(BEAM) ke SEK
kr0.245518
1 BEAM(BEAM) ke BGN
лв0.04389
1 BEAM(BEAM) ke HUF
Ft8.749804
1 BEAM(BEAM) ke CZK
0.546098
1 BEAM(BEAM) ke KWD
د.ك0.008113
1 BEAM(BEAM) ke ILS
0.088578
1 BEAM(BEAM) ke AOA
Kz24.247762
1 BEAM(BEAM) ke BHD
.د.ب0.0100282
1 BEAM(BEAM) ke BMD
$0.0266
1 BEAM(BEAM) ke DKK
kr0.16758
1 BEAM(BEAM) ke HNL
L0.697718
1 BEAM(BEAM) ke MUR
1.20365
1 BEAM(BEAM) ke NAD
$0.462042
1 BEAM(BEAM) ke NOK
kr0.260148
1 BEAM(BEAM) ke NZD
$0.044422
1 BEAM(BEAM) ke PAB
B/.0.0266
1 BEAM(BEAM) ke PGK
K0.111188
1 BEAM(BEAM) ke QAR
ر.ق0.096824
1 BEAM(BEAM) ke RSD
дин.2.63473

BEAM Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BEAM, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web BEAM Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BEAM

Berapakah nilai BEAM (BEAM) hari ini?
Harga langsung BEAM dalam USD ialah 0.0266 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BEAM ke USD?
Harga semasa BEAM ke USD ialah $ 0.0266. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BEAM?
Had pasaran untuk BEAM ialah $ 4.01M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BEAM?
Bekalan edaran BEAM ialah 150.75M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BEAM?
BEAM mencapai harga ATH sebanyak 3.1829798403 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BEAM?
BEAM melihat harga ATL sebanyak 0.024893559039603684 USD.
Berapakah jumlah dagangan BEAM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BEAMialah $ 62.87K USD.
Adakah BEAM akan naik lebih tinggi tahun ini?
BEAM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BEAMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:23:44 (UTC+8)

BEAM (BEAM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BEAM-ke-USD

Jumlah

BEAM
BEAM
USD
USD

1 BEAM = 0.0266 USD

Berdagang BEAM

BEAMUSDT
$0.0266
$0.0266$0.0266
-0.85%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan