Tokenomik BEAM (BEAM)

Tokenomik BEAM (BEAM)

Lihat cerapan utama tentang BEAM (BEAM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

BEAM (BEAM) Maklumat

Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved.

Laman Web Rasmi:
https://www.beam.mw/
Peneroka Blok:
https://explorer.beam.mw/

BEAM (BEAM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BEAM (BEAM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.07M
$ 4.07M$ 4.07M
Jumlah Bekalan:
$ 150.75M
$ 150.75M$ 150.75M
Bekalan Edaran:
$ 150.75M
$ 150.75M$ 150.75M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.10M
$ 7.10M$ 7.10M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.0772
$ 2.0772$ 2.0772
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.024893559039603684
$ 0.024893559039603684$ 0.024893559039603684
Harga Semasa:
$ 0.027
$ 0.027$ 0.027

Tokenomik BEAM (BEAM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BEAM (BEAM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BEAM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BEAM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BEAM, terokai BEAM harga langsung token!

Cara Membeli BEAM

Berminat untuk menambah BEAM (BEAM) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli BEAM, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

BEAM (BEAM) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga BEAM membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

BEAM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BEAM? Halaman ramalan harga BEAM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.