$0.007503
+1.09%1D
Beam (BEAMX) Carta Harga Langsung
Beam (BEAMX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.007346
24J Rendah
$ 0.007646
24J Tinggi

$ 0.007346
$ 0.007646
$ 0.0443396537575509
$ 0.003813809076023138
+1.11%

+1.09%

+4.76%

+4.76%

Beam (BEAMX) harga masa nyata ialah $ 0.0075. Sepanjang 24 jam yang lalu, BEAMX didagangkan antara $ 0.007346 rendah dan $ 0.007646 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BEAMX sepanjang masa ialah $ 0.0443396537575509, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003813809076023138.

Dari segi prestasi jangka pendek, BEAMX telah berubah sebanyak +1.11% sejak sejam yang lalu, +1.09% dalam 24 jam dan +4.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Beam (BEAMX) Maklumat Pasaran

No.149

$ 371.00M
$ 779.24K
$ 468.26M
49.47B
62,434,008,330
0.01%

Had Pasaran semasa Beam ialah $ 371.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 779.24K. Bekalan edaran BEAMX ialah 49.47B, dengan jumlah bekalan sebanyak 62434008330. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 468.26M.

Beam (BEAMX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Beam hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000809+1.09%
30 Hari$ -0.000765-9.26%
60 Hari$ +0.000027+0.36%
90 Hari$ +0.002284+43.78%
Perubahan Harga Beam Hari Ini

Hari ini, BEAMX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000809 (+1.09%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBeam

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000765 (-9.26%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Beam

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BEAMX mengalami perubahan sebanyak $ +0.000027 (+0.36%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Beam

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.002284 (+43.78%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Beam (BEAMX)?

Semak Beamhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Beam (BEAMX)

The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.

Beam tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Beam pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BEAMX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Beam di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Beam anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Beam Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Beam (BEAMX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Beam (BEAMX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Beam.

Semak Beam ramalan harga sekarang!

Tokenomik Beam (BEAMX)

Memahami tokenomik Beam (BEAMX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BEAMX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Beam (BEAMX)

Mencari cara membeli Beam? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Beam di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BEAMX kepada Mata Wang Tempatan

1 Beam(BEAMX) ke VND
197.3625
1 Beam(BEAMX) ke AUD
A$0.01125
1 Beam(BEAMX) ke GBP
0.005475
1 Beam(BEAMX) ke EUR
0.0063
1 Beam(BEAMX) ke USD
$0.0075
1 Beam(BEAMX) ke MYR
RM0.0315
1 Beam(BEAMX) ke TRY
0.3096
1 Beam(BEAMX) ke JPY
¥1.095
1 Beam(BEAMX) ke ARS
ARS$10.96485
1 Beam(BEAMX) ke RUB
0.624
1 Beam(BEAMX) ke INR
0.66015
1 Beam(BEAMX) ke IDR
Rp122.9508
1 Beam(BEAMX) ke KRW
10.3734
1 Beam(BEAMX) ke PHP
0.426
1 Beam(BEAMX) ke EGP
￡E.0.3606
1 Beam(BEAMX) ke BRL
R$0.03975
1 Beam(BEAMX) ke CAD
C$0.010275
1 Beam(BEAMX) ke BDT
0.9135
1 Beam(BEAMX) ke NGN
11.2107
1 Beam(BEAMX) ke COP
$29.182875
1 Beam(BEAMX) ke ZAR
R.0.1302
1 Beam(BEAMX) ke UAH
0.308775
1 Beam(BEAMX) ke VES
Bs1.2
1 Beam(BEAMX) ke CLP
$7.125
1 Beam(BEAMX) ke PKR
Rs2.1288
1 Beam(BEAMX) ke KZT
4.0584
1 Beam(BEAMX) ke THB
฿0.2379
1 Beam(BEAMX) ke TWD
NT$0.225675
1 Beam(BEAMX) ke AED
د.إ0.027525
1 Beam(BEAMX) ke CHF
Fr0.00585
1 Beam(BEAMX) ke HKD
HK$0.05835
1 Beam(BEAMX) ke AMD
֏2.868
1 Beam(BEAMX) ke MAD
.د.م0.067275
1 Beam(BEAMX) ke MXN
$0.1374
1 Beam(BEAMX) ke SAR
ريال0.028125
1 Beam(BEAMX) ke PLN
0.026925
1 Beam(BEAMX) ke RON
лв0.032025
1 Beam(BEAMX) ke SEK
kr0.0693
1 Beam(BEAMX) ke BGN
лв0.012375
1 Beam(BEAMX) ke HUF
Ft2.47035
1 Beam(BEAMX) ke CZK
0.15405
1 Beam(BEAMX) ke KWD
د.ك0.00228
1 Beam(BEAMX) ke ILS
0.024975
1 Beam(BEAMX) ke AOA
Kz6.836775
1 Beam(BEAMX) ke BHD
.د.ب0.0028275
1 Beam(BEAMX) ke BMD
$0.0075
1 Beam(BEAMX) ke DKK
kr0.04725
1 Beam(BEAMX) ke HNL
L0.196725
1 Beam(BEAMX) ke MUR
0.339375
1 Beam(BEAMX) ke NAD
$0.130275
1 Beam(BEAMX) ke NOK
kr0.07335
1 Beam(BEAMX) ke NZD
$0.012525
1 Beam(BEAMX) ke PAB
B/.0.0075
1 Beam(BEAMX) ke PGK
K0.03135
1 Beam(BEAMX) ke QAR
ر.ق0.0273
1 Beam(BEAMX) ke RSD
дин.0.7425

Beam Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Beam, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Beam Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Beam

Berapakah nilai Beam (BEAMX) hari ini?
Harga langsung BEAMX dalam USD ialah 0.0075 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BEAMX ke USD?
Harga semasa BEAMX ke USD ialah $ 0.0075. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Beam?
Had pasaran untuk BEAMX ialah $ 371.00M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BEAMX?
Bekalan edaran BEAMX ialah 49.47B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BEAMX?
BEAMX mencapai harga ATH sebanyak 0.0443396537575509 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BEAMX?
BEAMX melihat harga ATL sebanyak 0.003813809076023138 USD.
Berapakah jumlah dagangan BEAMX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BEAMXialah $ 779.24K USD.
Adakah BEAMX akan naik lebih tinggi tahun ini?
BEAMX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BEAMXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

