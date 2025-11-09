Audiera Harga Hari Ini

Harga langsung Audiera (BEAT) hari ini ialah $ 0.14062, dengan 7.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BEAT kepada USD penukaran adalah $ 0.14062 setiap BEAT.

Audiera kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 119.77K, dengan bekalan edaran sebanyak 851.70K BEAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BEAT didagangkan antara $ 0.12849 (rendah) dan $ 0.14543 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BEAT dipindahkan +0.27% dalam sejam terakhir dan +70.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 80.27K.

Audiera (BEAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 119.77K$ 119.77K $ 119.77K Kelantangan (24J) $ 80.27K$ 80.27K $ 80.27K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 140.62M$ 140.62M $ 140.62M Bekalan Peredaran 851.70K 851.70K 851.70K Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 0.08% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Audiera ialah $ 119.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 80.27K. Bekalan edaran BEAT ialah 851.70K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 140.62M.