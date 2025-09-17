Apakah itu Bella (BEL)

Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bella Berapakah nilai Bella (BEL) hari ini? Harga langsung BEL dalam USD ialah 0.2538 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BEL ke USD? $ 0.2538 . Lihat Harga semasa BEL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Bella? Had pasaran untuk BEL ialah $ 20.30M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BEL? Bekalan edaran BEL ialah 80.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BEL? BEL mencapai harga ATH sebanyak 10.0337760204 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BEL? BEL melihat harga ATL sebanyak 0.1970319058818738 USD . Berapakah jumlah dagangan BEL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BELialah $ 244.87K USD . Adakah BEL akan naik lebih tinggi tahun ini? BEL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BELramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Bella (BEL) Kemas Kini Industri Penting

