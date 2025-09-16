Apakah itu Bellscoin (BELLS)

Bellscoin is a Proof of Work blockchain created by BillyM2K, the founder of Dogecoin. It was made eight days before Dogecoin in December 2013. Following Dogecoin’s rapid rise to becoming the world's #1 memecoin, interest in Bellscoin declined, and the chain stopped being mined shortly after launch. Over the years, various blockchain enthusiasts attempted to restart Bellscoin, but it wasn’t until late 2023 that a relaunch was successful.

Tokenomik Bellscoin (BELLS)

Memahami tokenomik Bellscoin (BELLS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BELLS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bellscoin Berapakah nilai Bellscoin (BELLS) hari ini? Harga langsung BELLS dalam USD ialah 0.208 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BELLS ke USD? $ 0.208 . Lihat Harga semasa BELLS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Bellscoin? Had pasaran untuk BELLS ialah $ 12.69M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BELLS? Bekalan edaran BELLS ialah 61.03M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BELLS? BELLS mencapai harga ATH sebanyak 1.887809227909312 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BELLS? BELLS melihat harga ATL sebanyak 0.14119229337033853 USD . Berapakah jumlah dagangan BELLS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BELLSialah $ 22.51K USD . Adakah BELLS akan naik lebih tinggi tahun ini? BELLS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BELLSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Bellscoin (BELLS) Kemas Kini Industri Penting

