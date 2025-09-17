Apakah itu BELUGA (BELUGA)

BELUGA meme is loved by hundreds of thousands of users especially in Ton industry. The cute beluga is wearing a hat from Dogwifhat(WIF) which is considered to be one of the moste adored Ton memes around the world.

BELUGA tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BELUGA pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak BELUGA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang BELUGA di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BELUGA anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BELUGA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BELUGA (BELUGA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BELUGA (BELUGA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BELUGA.

Semak BELUGA ramalan harga sekarang!

Tokenomik BELUGA (BELUGA)

Memahami tokenomik BELUGA (BELUGA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BELUGA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BELUGA (BELUGA)

Mencari cara membeli BELUGA? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BELUGA di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BELUGA kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

BELUGA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BELUGA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BELUGA Berapakah nilai BELUGA (BELUGA) hari ini? Harga langsung BELUGA dalam USD ialah 108.0747 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BELUGA ke USD? $ 108.0747 . Lihat Harga semasa BELUGA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran BELUGA? Had pasaran untuk BELUGA ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BELUGA? Bekalan edaran BELUGA ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BELUGA? BELUGA mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BELUGA? BELUGA melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan BELUGA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BELUGAialah $ 28.09K USD . Adakah BELUGA akan naik lebih tinggi tahun ini? BELUGA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BELUGAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

BELUGA (BELUGA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan