BERAHargae(BERA)

1 BERA ke USD Harga Langsung:

$2.275
$2.275$2.275
-0.13%1D
USD
BERA (BERA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:25:16 (UTC+8)

BERA (BERA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 2.241
$ 2.241$ 2.241
24J Rendah
$ 2.336
$ 2.336$ 2.336
24J Tinggi

$ 2.241
$ 2.241$ 2.241

$ 2.336
$ 2.336$ 2.336

$ 14.993392867128291
$ 14.993392867128291$ 14.993392867128291

$ 1
$ 1$ 1

+0.17%

-0.13%

-4.98%

-4.98%

BERA (BERA) harga masa nyata ialah $ 2.275. Sepanjang 24 jam yang lalu, BERA didagangkan antara $ 2.241 rendah dan $ 2.336 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BERA sepanjang masa ialah $ 14.993392867128291, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.

Dari segi prestasi jangka pendek, BERA telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, -0.13% dalam 24 jam dan -4.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BERA (BERA) Maklumat Pasaran

No.168

$ 286.29M
$ 286.29M$ 286.29M

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

$ 1.16B
$ 1.16B$ 1.16B

125.84M
125.84M 125.84M

--
----

508,359,973.8949723
508,359,973.8949723 508,359,973.8949723

0.01%

BERACHAIN

Had Pasaran semasa BERA ialah $ 286.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.87M. Bekalan edaran BERA ialah 125.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 508359973.8949723. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.16B.

BERA (BERA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BERA hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00296-0.13%
30 Hari$ -0.125-5.21%
60 Hari$ +0.016+0.70%
90 Hari$ +0.432+23.44%
Perubahan Harga BERA Hari Ini

Hari ini, BERA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00296 (-0.13%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBERA

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.125 (-5.21%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BERA

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BERA mengalami perubahan sebanyak $ +0.016 (+0.70%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BERA

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.432 (+23.44%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BERA (BERA)?

Semak BERAhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BERA (BERA)

Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.

BERA tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BERA pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BERA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BERA di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BERA anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BERA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BERA (BERA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BERA (BERA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BERA.

Semak BERA ramalan harga sekarang!

Tokenomik BERA (BERA)

Memahami tokenomik BERA (BERA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BERA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BERA (BERA)

Mencari cara membeli BERA? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BERA di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BERA kepada Mata Wang Tempatan

BERA Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BERA, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web BERA Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BERA

Berapakah nilai BERA (BERA) hari ini?
Harga langsung BERA dalam USD ialah 2.275 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BERA ke USD?
Harga semasa BERA ke USD ialah $ 2.275. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BERA?
Had pasaran untuk BERA ialah $ 286.29M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BERA?
Bekalan edaran BERA ialah 125.84M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BERA?
BERA mencapai harga ATH sebanyak 14.993392867128291 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BERA?
BERA melihat harga ATL sebanyak 1 USD.
Berapakah jumlah dagangan BERA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BERAialah $ 1.87M USD.
Adakah BERA akan naik lebih tinggi tahun ini?
BERA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BERAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:25:16 (UTC+8)

Penafian

