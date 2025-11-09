BETURA Harga Hari Ini

Harga langsung BETURA (BETURA) hari ini ialah $ 0.00002001, dengan 0.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BETURA kepada USD penukaran adalah $ 0.00002001 setiap BETURA.

BETURA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BETURA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BETURA didagangkan antara $ 0.00001751 (rendah) dan $ 0.00002027 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BETURA dipindahkan +1.72% dalam sejam terakhir dan -0.35% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 91.38K.

BETURA (BETURA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 91.38K$ 91.38K $ 91.38K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.01K$ 20.01K $ 20.01K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa BETURA ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 91.38K. Bekalan edaran BETURA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.01K.