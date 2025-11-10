Tokenomik BETURA (BETURA)

Tokenomik BETURA (BETURA)

Lihat cerapan utama tentang BETURA (BETURA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:54:40 (UTC+8)
USD

BETURA (BETURA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BETURA (BETURA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 20.20K
$ 20.20K$ 20.20K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.005659
$ 0.005659$ 0.005659
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.0000202
$ 0.0000202$ 0.0000202

BETURA (BETURA) Maklumat

Betura is a next-generation Daily Fantasy Sports (DFS) platform, founded in December 2023, that combines blockchain transparency and AI innovation to deliver a global, KYC-free, and instant-payout experience. Built on Solana with support for ETH, BNB, and SOL, Betura allows players to draft teams, join contests, and earn real rewards.

Laman Web Rasmi:
https://betura.net/
Kertas putih:
https://betura.gitbook.io/betura-docs
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/BMHkAMoj2B8VUPPfEkops8XqPgN4oJkjR2oFRpRG2oqL

Tokenomik BETURA (BETURA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BETURA (BETURA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BETURA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BETURA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BETURA, terokai BETURA harga langsung token!

Cara Membeli BETURA

Berminat untuk menambah BETURA (BETURA) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli BETURA, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

BETURA (BETURA) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga BETURA membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

BETURA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BETURA? Halaman ramalan harga BETURA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi