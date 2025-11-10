BlockFi-AI Harga Hari Ini

Harga langsung BlockFi-AI (BFI) hari ini ialah $ 0.00001287, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BFI kepada USD penukaran adalah $ 0.00001287 setiap BFI.

BlockFi-AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BFI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BFI didagangkan antara $ 0.00001026 (rendah) dan $ 0.00001594 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BFI dipindahkan +0.54% dalam sejam terakhir dan -93.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 4.99K.

BlockFi-AI (BFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 4.99K$ 4.99K $ 4.99K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

