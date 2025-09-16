Lagi Mengenai BFIC

$0.942
$0.942
+10.36%1D
BFIC (BFIC) Carta Harga Langsung
BFIC (BFIC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.849
$ 0.849$ 0.849
24J Rendah
$ 0.9699
$ 0.9699$ 0.9699
24J Tinggi

$ 0.849
$ 0.849$ 0.849

$ 0.9699
$ 0.9699$ 0.9699

$ 44.5205627668438
$ 44.5205627668438$ 44.5205627668438

$ 0.16099897458104975
$ 0.16099897458104975$ 0.16099897458104975

-0.38%

+10.36%

+72.59%

+72.59%

BFIC (BFIC) harga masa nyata ialah $ 0.942. Sepanjang 24 jam yang lalu, BFIC didagangkan antara $ 0.849 rendah dan $ 0.9699 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BFIC sepanjang masa ialah $ 44.5205627668438, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.16099897458104975.

Dari segi prestasi jangka pendek, BFIC telah berubah sebanyak -0.38% sejak sejam yang lalu, +10.36% dalam 24 jam dan +72.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BFIC (BFIC) Maklumat Pasaran

No.1213

$ 9.96M
$ 9.96M$ 9.96M

$ 52.01K
$ 52.01K$ 52.01K

$ 19.78M
$ 19.78M$ 19.78M

10.58M
10.58M 10.58M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

50.37%

$ 2.4
$ 2.4$ 2.4

BFIC

Had Pasaran semasa BFIC ialah $ 9.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.01K. Bekalan edaran BFIC ialah 10.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.78M.

BFIC (BFIC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BFIC hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.08843+10.36%
30 Hari$ +0.4871+107.07%
60 Hari$ +0.5009+113.55%
90 Hari$ +0.472+100.42%
Perubahan Harga BFIC Hari Ini

Hari ini, BFIC mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.08843 (+10.36%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBFIC

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.4871 (+107.07%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BFIC

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BFIC mengalami perubahan sebanyak $ +0.5009 (+113.55%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BFIC

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.472 (+100.42%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BFIC (BFIC)?

Semak BFIChalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BFIC (BFIC)

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

BFIC tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BFIC pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BFIC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BFIC di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BFIC anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BFIC Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BFIC (BFIC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BFIC (BFIC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BFIC.

Semak BFIC ramalan harga sekarang!

Tokenomik BFIC (BFIC)

Memahami tokenomik BFIC (BFIC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BFIC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BFIC (BFIC)

Mencari cara membeli BFIC? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BFIC di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BFIC kepada Mata Wang Tempatan

1 BFIC(BFIC) ke VND
24,788.73
1 BFIC(BFIC) ke AUD
A$1.40358
1 BFIC(BFIC) ke GBP
0.68766
1 BFIC(BFIC) ke EUR
0.79128
1 BFIC(BFIC) ke USD
$0.942
1 BFIC(BFIC) ke MYR
RM3.9564
1 BFIC(BFIC) ke TRY
38.89518
1 BFIC(BFIC) ke JPY
¥137.532
1 BFIC(BFIC) ke ARS
ARS$1,381.22634
1 BFIC(BFIC) ke RUB
77.9976
1 BFIC(BFIC) ke INR
82.9431
1 BFIC(BFIC) ke IDR
Rp15,442.62048
1 BFIC(BFIC) ke KRW
1,301.09982
1 BFIC(BFIC) ke PHP
53.61864
1 BFIC(BFIC) ke EGP
￡E.45.3102
1 BFIC(BFIC) ke BRL
R$4.9926
1 BFIC(BFIC) ke CAD
C$1.29054
1 BFIC(BFIC) ke BDT
114.7356
1 BFIC(BFIC) ke NGN
1,408.06392
1 BFIC(BFIC) ke COP
$3,679.6875
1 BFIC(BFIC) ke ZAR
R.16.3437
1 BFIC(BFIC) ke UAH
38.78214
1 BFIC(BFIC) ke VES
Bs150.72
1 BFIC(BFIC) ke CLP
$893.958
1 BFIC(BFIC) ke PKR
Rs267.37728
1 BFIC(BFIC) ke KZT
509.73504
1 BFIC(BFIC) ke THB
฿29.8614
1 BFIC(BFIC) ke TWD
NT$28.37304
1 BFIC(BFIC) ke AED
د.إ3.45714
1 BFIC(BFIC) ke CHF
Fr0.74418
1 BFIC(BFIC) ke HKD
HK$7.32876
1 BFIC(BFIC) ke AMD
֏360.2208
1 BFIC(BFIC) ke MAD
.د.م8.44974
1 BFIC(BFIC) ke MXN
$17.27628
1 BFIC(BFIC) ke SAR
ريال3.5325
1 BFIC(BFIC) ke PLN
3.3912
1 BFIC(BFIC) ke RON
лв4.03176
1 BFIC(BFIC) ke SEK
kr8.7135
1 BFIC(BFIC) ke BGN
лв1.5543
1 BFIC(BFIC) ke HUF
Ft310.99188
1 BFIC(BFIC) ke CZK
19.4052
1 BFIC(BFIC) ke KWD
د.ك0.28731
1 BFIC(BFIC) ke ILS
3.14628
1 BFIC(BFIC) ke AOA
Kz858.69894
1 BFIC(BFIC) ke BHD
.د.ب0.354192
1 BFIC(BFIC) ke BMD
$0.942
1 BFIC(BFIC) ke DKK
kr5.95344
1 BFIC(BFIC) ke HNL
L24.70866
1 BFIC(BFIC) ke MUR
42.6255
1 BFIC(BFIC) ke NAD
$16.36254
1 BFIC(BFIC) ke NOK
kr9.24102
1 BFIC(BFIC) ke NZD
$1.57314
1 BFIC(BFIC) ke PAB
B/.0.942
1 BFIC(BFIC) ke PGK
K3.93756
1 BFIC(BFIC) ke QAR
ر.ق3.42888
1 BFIC(BFIC) ke RSD
дин.93.4935

BFIC Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BFIC, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web BFIC Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BFIC

Berapakah nilai BFIC (BFIC) hari ini?
Harga langsung BFIC dalam USD ialah 0.942 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BFIC ke USD?
Harga semasa BFIC ke USD ialah $ 0.942. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BFIC?
Had pasaran untuk BFIC ialah $ 9.96M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BFIC?
Bekalan edaran BFIC ialah 10.58M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BFIC?
BFIC mencapai harga ATH sebanyak 44.5205627668438 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BFIC?
BFIC melihat harga ATL sebanyak 0.16099897458104975 USD.
Berapakah jumlah dagangan BFIC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BFICialah $ 52.01K USD.
Adakah BFIC akan naik lebih tinggi tahun ini?
BFIC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BFICramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
BFIC (BFIC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

