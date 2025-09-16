Apakah itu BFIC (BFIC)

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

BFIC Ramalan Harga (USD)

Tokenomik BFIC (BFIC)

Memahami tokenomik BFIC (BFIC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BFIC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BFIC Berapakah nilai BFIC (BFIC) hari ini? Harga langsung BFIC dalam USD ialah 0.942 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BFIC ke USD? $ 0.942 . Lihat Harga semasa BFIC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran BFIC? Had pasaran untuk BFIC ialah $ 9.96M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BFIC? Bekalan edaran BFIC ialah 10.58M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BFIC? BFIC mencapai harga ATH sebanyak 44.5205627668438 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BFIC? BFIC melihat harga ATL sebanyak 0.16099897458104975 USD . Berapakah jumlah dagangan BFIC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BFICialah $ 52.01K USD . Adakah BFIC akan naik lebih tinggi tahun ini? BFIC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BFICramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

