Brazil National Fan Logo

Brazil National FanHargae(BFT)

1 BFT ke USD Harga Langsung:

$0.023402
$0.023402$0.023402
-0.77%1D
USD
Brazil National Fan (BFT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:10:27 (UTC+8)

Brazil National Fan (BFT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.023347
$ 0.023347$ 0.023347
24J Rendah
$ 0.024947
$ 0.024947$ 0.024947
24J Tinggi

$ 0.023347
$ 0.023347$ 0.023347

$ 0.024947
$ 0.024947$ 0.024947

$ 1.7131523790128653
$ 1.7131523790128653$ 1.7131523790128653

$ 0.008904049261934482
$ 0.008904049261934482$ 0.008904049261934482

-0.82%

-0.77%

-7.34%

-7.34%

Brazil National Fan (BFT) harga masa nyata ialah $ 0.023395. Sepanjang 24 jam yang lalu, BFT didagangkan antara $ 0.023347 rendah dan $ 0.024947 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BFT sepanjang masa ialah $ 1.7131523790128653, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.008904049261934482.

Dari segi prestasi jangka pendek, BFT telah berubah sebanyak -0.82% sejak sejam yang lalu, -0.77% dalam 24 jam dan -7.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Brazil National Fan (BFT) Maklumat Pasaran

No.2253

$ 673.13K
$ 673.13K$ 673.13K

$ 59.55K
$ 59.55K$ 59.55K

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

28.77M
28.77M 28.77M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

28,772,500
28,772,500 28,772,500

28.77%

BITCI

Had Pasaran semasa Brazil National Fan ialah $ 673.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.55K. Bekalan edaran BFT ialah 28.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 28772500. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.34M.

Brazil National Fan (BFT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Brazil National Fan hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00018159-0.77%
30 Hari$ +0.004397+23.14%
60 Hari$ +0.007864+50.63%
90 Hari$ +0.015598+200.05%
Perubahan Harga Brazil National Fan Hari Ini

Hari ini, BFT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00018159 (-0.77%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBrazil National Fan

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.004397 (+23.14%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Brazil National Fan

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BFT mengalami perubahan sebanyak $ +0.007864 (+50.63%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Brazil National Fan

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.015598 (+200.05%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Brazil National Fan (BFT)?

Semak Brazil National Fanhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Brazil National Fan (BFT)

The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences.

Brazil National Fan tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Brazil National Fan pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BFT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Brazil National Fan di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Brazil National Fan anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Brazil National Fan Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Brazil National Fan (BFT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Brazil National Fan (BFT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Brazil National Fan.

Semak Brazil National Fan ramalan harga sekarang!

Tokenomik Brazil National Fan (BFT)

Memahami tokenomik Brazil National Fan (BFT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BFT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Brazil National Fan (BFT)

Mencari cara membeli Brazil National Fan? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Brazil National Fan di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BFT kepada Mata Wang Tempatan

1 Brazil National Fan(BFT) ke VND
615.639425
1 Brazil National Fan(BFT) ke AUD
A$0.03485855
1 Brazil National Fan(BFT) ke GBP
0.01707835
1 Brazil National Fan(BFT) ke EUR
0.0196518
1 Brazil National Fan(BFT) ke USD
$0.023395
1 Brazil National Fan(BFT) ke MYR
RM0.098259
1 Brazil National Fan(BFT) ke TRY
0.96551165
1 Brazil National Fan(BFT) ke JPY
¥3.41567
1 Brazil National Fan(BFT) ke ARS
ARS$34.2530874
1 Brazil National Fan(BFT) ke RUB
1.946464
1 Brazil National Fan(BFT) ke INR
2.0582921
1 Brazil National Fan(BFT) ke IDR
Rp383.5245288
1 Brazil National Fan(BFT) ke KRW
32.26895745
1 Brazil National Fan(BFT) ke PHP
1.3297718
1 Brazil National Fan(BFT) ke EGP
￡E.1.12506555
1 Brazil National Fan(BFT) ke BRL
R$0.12375955
1 Brazil National Fan(BFT) ke CAD
C$0.03205115
1 Brazil National Fan(BFT) ke BDT
2.849511
1 Brazil National Fan(BFT) ke NGN
34.9699102
1 Brazil National Fan(BFT) ke COP
$91.03111475
1 Brazil National Fan(BFT) ke ZAR
R.0.40543535
1 Brazil National Fan(BFT) ke UAH
0.96317215
1 Brazil National Fan(BFT) ke VES
Bs3.7432
1 Brazil National Fan(BFT) ke CLP
$22.201855
1 Brazil National Fan(BFT) ke PKR
Rs6.6404368
1 Brazil National Fan(BFT) ke KZT
12.6595024
1 Brazil National Fan(BFT) ke THB
฿0.7411536
1 Brazil National Fan(BFT) ke TWD
NT$0.7041895
1 Brazil National Fan(BFT) ke AED
د.إ0.08585965
1 Brazil National Fan(BFT) ke CHF
Fr0.0182481
1 Brazil National Fan(BFT) ke HKD
HK$0.1820131
1 Brazil National Fan(BFT) ke AMD
֏8.946248
1 Brazil National Fan(BFT) ke MAD
.د.م0.20985315
1 Brazil National Fan(BFT) ke MXN
$0.42789455
1 Brazil National Fan(BFT) ke SAR
ريال0.08773125
1 Brazil National Fan(BFT) ke PLN
0.0837541
1 Brazil National Fan(BFT) ke RON
лв0.0996627
1 Brazil National Fan(BFT) ke SEK
kr0.21593585
1 Brazil National Fan(BFT) ke BGN
лв0.03860175
1 Brazil National Fan(BFT) ke HUF
Ft7.67800505
1 Brazil National Fan(BFT) ke CZK
0.47936355
1 Brazil National Fan(BFT) ke KWD
د.ك0.00711208
1 Brazil National Fan(BFT) ke ILS
0.07790535
1 Brazil National Fan(BFT) ke AOA
Kz21.32618015
1 Brazil National Fan(BFT) ke BHD
.د.ب0.008819915
1 Brazil National Fan(BFT) ke BMD
$0.023395
1 Brazil National Fan(BFT) ke DKK
kr0.14715455
1 Brazil National Fan(BFT) ke HNL
L0.61365085
1 Brazil National Fan(BFT) ke MUR
1.05862375
1 Brazil National Fan(BFT) ke NAD
$0.40637115
1 Brazil National Fan(BFT) ke NOK
kr0.2283352
1 Brazil National Fan(BFT) ke NZD
$0.03906965
1 Brazil National Fan(BFT) ke PAB
B/.0.023395
1 Brazil National Fan(BFT) ke PGK
K0.0977911
1 Brazil National Fan(BFT) ke QAR
ر.ق0.0851578
1 Brazil National Fan(BFT) ke RSD
дин.2.31025625

Brazil National Fan Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Brazil National Fan, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Brazil National Fan Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Brazil National Fan

Berapakah nilai Brazil National Fan (BFT) hari ini?
Harga langsung BFT dalam USD ialah 0.023395 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BFT ke USD?
Harga semasa BFT ke USD ialah $ 0.023395. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Brazil National Fan?
Had pasaran untuk BFT ialah $ 673.13K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BFT?
Bekalan edaran BFT ialah 28.77M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BFT?
BFT mencapai harga ATH sebanyak 1.7131523790128653 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BFT?
BFT melihat harga ATL sebanyak 0.008904049261934482 USD.
Berapakah jumlah dagangan BFT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BFTialah $ 59.55K USD.
Adakah BFT akan naik lebih tinggi tahun ini?
BFT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BFTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Brazil National Fan (BFT) Kemas Kini Industri Penting

