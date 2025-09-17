Lagi Mengenai BFTOKEN

Maklumat Harga BFTOKEN

Kertas putih BFTOKEN

Laman Web Rasmi BFTOKEN

Tokenomik BFTOKEN

Ramalan Harga BFTOKEN

Sejarah BFTOKEN

BFTOKEN Panduan Membeli

Penukar Mata Wang BFTOKEN-ke-Fiat

BFTOKEN Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

BOSS FIGHTERS Logo

BOSS FIGHTERSHargae(BFTOKEN)

1 BFTOKEN ke USD Harga Langsung:

$0.0007977
$0.0007977$0.0007977
-2.21%1D
USD
BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:10:34 (UTC+8)

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0007183
$ 0.0007183$ 0.0007183
24J Rendah
$ 0.000977
$ 0.000977$ 0.000977
24J Tinggi

$ 0.0007183
$ 0.0007183$ 0.0007183

$ 0.000977
$ 0.000977$ 0.000977

$ 0.08334376693291244
$ 0.08334376693291244$ 0.08334376693291244

$ 0.000544858445927759
$ 0.000544858445927759$ 0.000544858445927759

0.00%

-2.21%

-49.02%

-49.02%

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) harga masa nyata ialah $ 0.0007978. Sepanjang 24 jam yang lalu, BFTOKEN didagangkan antara $ 0.0007183 rendah dan $ 0.000977 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BFTOKEN sepanjang masa ialah $ 0.08334376693291244, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000544858445927759.

Dari segi prestasi jangka pendek, BFTOKEN telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -2.21% dalam 24 jam dan -49.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Maklumat Pasaran

No.3079

$ 84.06K
$ 84.06K$ 84.06K

$ 64.18K
$ 64.18K$ 64.18K

$ 797.80K
$ 797.80K$ 797.80K

105.36M
105.36M 105.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.53%

ETH

Had Pasaran semasa BOSS FIGHTERS ialah $ 84.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.18K. Bekalan edaran BFTOKEN ialah 105.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 797.80K.

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BOSS FIGHTERS hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000018028-2.21%
30 Hari$ -0.0009118-53.34%
60 Hari$ -0.0033322-80.69%
90 Hari$ -0.0066472-89.29%
Perubahan Harga BOSS FIGHTERS Hari Ini

Hari ini, BFTOKEN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000018028 (-2.21%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBOSS FIGHTERS

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0009118 (-53.34%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BOSS FIGHTERS

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BFTOKEN mengalami perubahan sebanyak $ -0.0033322 (-80.69%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BOSS FIGHTERS

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0066472 (-89.29%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)?

Semak BOSS FIGHTERShalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

BOSS FIGHTERS tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BOSS FIGHTERS pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BFTOKEN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BOSS FIGHTERS di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BOSS FIGHTERS anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BOSS FIGHTERS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BOSS FIGHTERS.

Semak BOSS FIGHTERS ramalan harga sekarang!

Tokenomik BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

Memahami tokenomik BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BFTOKEN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

Mencari cara membeli BOSS FIGHTERS? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BOSS FIGHTERS di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BFTOKEN kepada Mata Wang Tempatan

1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke VND
20.994107
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke AUD
A$0.001188722
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke GBP
0.000582394
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke EUR
0.000670152
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke USD
$0.0007978
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke MYR
RM0.00335076
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke TRY
0.032925206
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke JPY
¥0.1164788
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke ARS
ARS$1.168074936
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke RUB
0.06637696
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke INR
0.070190444
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke IDR
Rp13.078686432
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke KRW
1.100413518
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke PHP
0.045346952
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke EGP
￡E.0.038366202
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke BRL
R$0.004220362
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke CAD
C$0.001092986
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke BDT
0.09717204
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke NGN
1.192519528
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke COP
$3.10427969
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke ZAR
R.0.013825874
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke UAH
0.032845426
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke VES
Bs0.127648
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke CLP
$0.7571122
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke PKR
Rs0.226447552
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke KZT
0.431705536
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke THB
฿0.025274304
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke TWD
NT$0.02401378
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke AED
د.إ0.002927926
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke CHF
Fr0.000622284
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke HKD
HK$0.006206884
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke AMD
֏0.30507872
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke MAD
.د.م0.007156266
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke MXN
$0.014591762
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke SAR
ريال0.00299175
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke PLN
0.002856124
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke RON
лв0.003398628
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke SEK
kr0.007363694
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke BGN
лв0.00131637
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke HUF
Ft0.261829982
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke CZK
0.016346922
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke KWD
د.ك0.0002425312
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke ILS
0.002656674
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke AOA
Kz0.727250546
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke BHD
.د.ب0.0003007706
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke BMD
$0.0007978
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke DKK
kr0.005018162
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke HNL
L0.020926294
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke MUR
0.03610045
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke NAD
$0.013857786
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke NOK
kr0.007786528
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke NZD
$0.001332326
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke PAB
B/.0.0007978
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke PGK
K0.003334804
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke QAR
ر.ق0.002903992
1 BOSS FIGHTERS(BFTOKEN) ke RSD
дин.0.07878275

BOSS FIGHTERS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BOSS FIGHTERS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web BOSS FIGHTERS Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BOSS FIGHTERS

Berapakah nilai BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) hari ini?
Harga langsung BFTOKEN dalam USD ialah 0.0007978 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BFTOKEN ke USD?
Harga semasa BFTOKEN ke USD ialah $ 0.0007978. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BOSS FIGHTERS?
Had pasaran untuk BFTOKEN ialah $ 84.06K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BFTOKEN?
Bekalan edaran BFTOKEN ialah 105.36M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BFTOKEN?
BFTOKEN mencapai harga ATH sebanyak 0.08334376693291244 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BFTOKEN?
BFTOKEN melihat harga ATL sebanyak 0.000544858445927759 USD.
Berapakah jumlah dagangan BFTOKEN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BFTOKENialah $ 64.18K USD.
Adakah BFTOKEN akan naik lebih tinggi tahun ini?
BFTOKEN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BFTOKENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:10:34 (UTC+8)

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BFTOKEN-ke-USD

Jumlah

BFTOKEN
BFTOKEN
USD
USD

1 BFTOKEN = 0.0007978 USD

Berdagang BFTOKEN

BFTOKENUSDT
$0.0007977
$0.0007977$0.0007977
-2.19%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan