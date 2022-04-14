Tokenomik BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

Tokenomik BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

Lihat cerapan utama tentang BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Maklumat

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

Laman Web Rasmi:
https://bossfighters.game/
Kertas putih:
https://wiki.bossfighters.game/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/address/0x9B784F7Fd6C888463666eb2c05AA6E61628E06B2

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 88.50K
$ 88.50K$ 88.50K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 105.91M
$ 105.91M$ 105.91M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 835.60K
$ 835.60K$ 835.60K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.085
$ 0.085$ 0.085
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000544858445927759
$ 0.000544858445927759$ 0.000544858445927759
Harga Semasa:
$ 0.0008356
$ 0.0008356$ 0.0008356

Tokenomik BOSS FIGHTERS (BFTOKEN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BFTOKEN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BFTOKEN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BFTOKEN, terokai BFTOKEN harga langsung token!

Cara Membeli BFTOKEN

Berminat untuk menambah BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli BFTOKEN, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga BFTOKEN membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

BFTOKEN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BFTOKEN? Halaman ramalan harga BFTOKEN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.