Apakah itu Bitget Token (BGB)

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Tokenomik Bitget Token (BGB)

Memahami tokenomik Bitget Token (BGB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BGB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bitget Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bitget Token Berapakah nilai Bitget Token (BGB) hari ini? Harga langsung BGB dalam USD ialah 4.97009 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BGB ke USD? $ 4.97009 . Lihat Harga semasa BGB ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Bitget Token? Had pasaran untuk BGB ialah $ 3.46B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BGB? Bekalan edaran BGB ialah 696.27M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BGB? BGB mencapai harga ATH sebanyak 8.48508718732009 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BGB? BGB melihat harga ATL sebanyak 0.05835925 USD . Berapakah jumlah dagangan BGB? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BGBialah $ 512.98K USD . Adakah BGB akan naik lebih tinggi tahun ini? BGB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BGBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Bitget Token (BGB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

