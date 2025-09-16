Lagi Mengenai BGB

Bitget TokenHargae(BGB)

1 BGB ke USD Harga Langsung:

$4.97002
+1.66%1D
USD
Bitget Token (BGB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:24:20 (UTC+8)

Bitget Token (BGB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 4.87091
24J Rendah
$ 5.04708
24J Tinggi

$ 4.87091
$ 5.04708
$ 8.48508718732009
$ 0.05835925
-0.95%

+1.66%

+2.14%

+2.14%

Bitget Token (BGB) harga masa nyata ialah $ 4.97009. Sepanjang 24 jam yang lalu, BGB didagangkan antara $ 4.87091 rendah dan $ 5.04708 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BGB sepanjang masa ialah $ 8.48508718732009, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.05835925.

Dari segi prestasi jangka pendek, BGB telah berubah sebanyak -0.95% sejak sejam yang lalu, +1.66% dalam 24 jam dan +2.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bitget Token (BGB) Maklumat Pasaran

No.34

$ 3.46B
$ 512.98K
$ 9.94B
696.27M
2,000,000,000
919,992,035.9787906
34.81%

0.08%

ETH

Had Pasaran semasa Bitget Token ialah $ 3.46B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 512.98K. Bekalan edaran BGB ialah 696.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 919992035.9787906. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.94B.

Bitget Token (BGB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bitget Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0811552+1.66%
30 Hari$ +0.27019+5.74%
60 Hari$ +0.03106+0.62%
90 Hari$ +0.71227+16.72%
Perubahan Harga Bitget Token Hari Ini

Hari ini, BGB mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0811552 (+1.66%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBitget Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.27019 (+5.74%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bitget Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BGB mengalami perubahan sebanyak $ +0.03106 (+0.62%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bitget Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.71227 (+16.72%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bitget Token (BGB)?

Semak Bitget Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Bitget Token (BGB)

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Bitget Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Bitget Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BGB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Bitget Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Bitget Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Bitget Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bitget Token (BGB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bitget Token (BGB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitget Token.

Semak Bitget Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik Bitget Token (BGB)

Memahami tokenomik Bitget Token (BGB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BGB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Bitget Token (BGB)

Mencari cara membeli Bitget Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Bitget Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BGB kepada Mata Wang Tempatan

Bitget Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bitget Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Bitget Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bitget Token

Berapakah nilai Bitget Token (BGB) hari ini?
Harga langsung BGB dalam USD ialah 4.97009 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BGB ke USD?
Harga semasa BGB ke USD ialah $ 4.97009. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bitget Token?
Had pasaran untuk BGB ialah $ 3.46B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BGB?
Bekalan edaran BGB ialah 696.27M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BGB?
BGB mencapai harga ATH sebanyak 8.48508718732009 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BGB?
BGB melihat harga ATL sebanyak 0.05835925 USD.
Berapakah jumlah dagangan BGB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BGBialah $ 512.98K USD.
Adakah BGB akan naik lebih tinggi tahun ini?
BGB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BGBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:24:20 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

