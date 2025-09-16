Lagi Mengenai BICITY

BICITY AI PROJECTS Logo

BICITY AI PROJECTSHargae(BICITY)

1 BICITY ke USD Harga Langsung:

$0.0003701
$0.0003701$0.0003701
-0.29%1D
USD
BICITY AI PROJECTS (BICITY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:25:59 (UTC+8)

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003699
$ 0.0003699$ 0.0003699
24J Rendah
$ 0.0003739
$ 0.0003739$ 0.0003739
24J Tinggi

$ 0.0003699
$ 0.0003699$ 0.0003699

$ 0.0003739
$ 0.0003739$ 0.0003739

$ 0.9658122894174352
$ 0.9658122894174352$ 0.9658122894174352

$ 0.000365535886689416
$ 0.000365535886689416$ 0.000365535886689416

0.00%

-0.29%

+0.35%

+0.35%

BICITY AI PROJECTS (BICITY) harga masa nyata ialah $ 0.0003701. Sepanjang 24 jam yang lalu, BICITY didagangkan antara $ 0.0003699 rendah dan $ 0.0003739 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BICITY sepanjang masa ialah $ 0.9658122894174352, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000365535886689416.

Dari segi prestasi jangka pendek, BICITY telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.29% dalam 24 jam dan +0.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Maklumat Pasaran

No.1990

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

$ 15.43K
$ 15.43K$ 15.43K

$ 3.70M
$ 3.70M$ 3.70M

4.17B
4.17B 4.17B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

41.72%

BSC

Had Pasaran semasa BICITY AI PROJECTS ialah $ 1.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.43K. Bekalan edaran BICITY ialah 4.17B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.70M.

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BICITY AI PROJECTS hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000001076-0.29%
30 Hari$ -0.0000262-6.62%
60 Hari$ -0.0000369-9.07%
90 Hari$ -0.0001949-34.50%
Perubahan Harga BICITY AI PROJECTS Hari Ini

Hari ini, BICITY mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000001076 (-0.29%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBICITY AI PROJECTS

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000262 (-6.62%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BICITY AI PROJECTS

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BICITY mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000369 (-9.07%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BICITY AI PROJECTS

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0001949 (-34.50%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BICITY AI PROJECTS (BICITY)?

Semak BICITY AI PROJECTShalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BICITY AI PROJECTS (BICITY)

BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology.

BICITY AI PROJECTS tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BICITY AI PROJECTS pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BICITY ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BICITY AI PROJECTS di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BICITY AI PROJECTS anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BICITY AI PROJECTS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BICITY AI PROJECTS (BICITY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BICITY AI PROJECTS (BICITY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BICITY AI PROJECTS.

Semak BICITY AI PROJECTS ramalan harga sekarang!

Tokenomik BICITY AI PROJECTS (BICITY)

Memahami tokenomik BICITY AI PROJECTS (BICITY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BICITY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BICITY AI PROJECTS (BICITY)

Mencari cara membeli BICITY AI PROJECTS? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BICITY AI PROJECTS di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BICITY kepada Mata Wang Tempatan

1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke VND
9.7391815
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke AUD
A$0.000551449
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke GBP
0.000270173
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke EUR
0.000310884
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke USD
$0.0003701
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke MYR
RM0.00155442
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke TRY
0.015281429
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke JPY
¥0.0540346
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke ARS
ARS$0.542666527
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke RUB
0.03064428
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke INR
0.032587305
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke IDR
Rp6.067212144
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke KRW
0.511185821
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke PHP
0.021066092
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke EGP
￡E.0.01780181
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke BRL
R$0.00196153
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke CAD
C$0.000507037
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke BDT
0.04507818
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke NGN
0.553210676
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke COP
$1.445703125
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke ZAR
R.0.006421235
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke UAH
0.015237017
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke VES
Bs0.059216
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke CLP
$0.3512249
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke PKR
Rs0.105049184
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke KZT
0.200268512
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke THB
฿0.01173217
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke TWD
NT$0.011147412
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke AED
د.إ0.001358267
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke CHF
Fr0.000292379
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke HKD
HK$0.002879378
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke AMD
֏0.14152624
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke MAD
.د.م0.003319797
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke MXN
$0.006787634
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke SAR
ريال0.001387875
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke PLN
0.00133236
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke RON
лв0.001584028
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke SEK
kr0.003423425
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke BGN
лв0.000610665
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke HUF
Ft0.122184814
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke CZK
0.00762406
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke KWD
د.ك0.0001128805
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke ILS
0.001236134
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke AOA
Kz0.337372057
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke BHD
.د.ب0.0001391576
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke BMD
$0.0003701
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke DKK
kr0.002339032
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke HNL
L0.009707723
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke MUR
0.016747025
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke NAD
$0.006428637
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke NOK
kr0.003630681
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke NZD
$0.000618067
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke PAB
B/.0.0003701
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke PGK
K0.001547018
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke QAR
ر.ق0.001347164
1 BICITY AI PROJECTS(BICITY) ke RSD
дин.0.036732425

BICITY AI PROJECTS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BICITY AI PROJECTS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web BICITY AI PROJECTS Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BICITY AI PROJECTS

Berapakah nilai BICITY AI PROJECTS (BICITY) hari ini?
Harga langsung BICITY dalam USD ialah 0.0003701 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BICITY ke USD?
Harga semasa BICITY ke USD ialah $ 0.0003701. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BICITY AI PROJECTS?
Had pasaran untuk BICITY ialah $ 1.54M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BICITY?
Bekalan edaran BICITY ialah 4.17B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BICITY?
BICITY mencapai harga ATH sebanyak 0.9658122894174352 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BICITY?
BICITY melihat harga ATL sebanyak 0.000365535886689416 USD.
Berapakah jumlah dagangan BICITY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BICITYialah $ 15.43K USD.
Adakah BICITY akan naik lebih tinggi tahun ini?
BICITY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BICITYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:25:59 (UTC+8)

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BICITY-ke-USD

Jumlah

BICITY
BICITY
USD
USD

1 BICITY = 0.0003701 USD

Berdagang BICITY

BICITYUSDT
$0.0003701
$0.0003701$0.0003701
-0.26%

