Lagi Mengenai BIGTIME

Maklumat Harga BIGTIME

Kertas putih BIGTIME

Laman Web Rasmi BIGTIME

Tokenomik BIGTIME

Ramalan Harga BIGTIME

Sejarah BIGTIME

BIGTIME Panduan Membeli

Penukar Mata Wang BIGTIME-ke-Fiat

BIGTIME Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Big Time Logo

Big TimeHargae(BIGTIME)

1 BIGTIME ke USD Harga Langsung:

$0.05225
$0.05225$0.05225
+0.53%1D
USD
Big Time (BIGTIME) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:24:34 (UTC+8)

Big Time (BIGTIME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0514
$ 0.0514$ 0.0514
24J Rendah
$ 0.05323
$ 0.05323$ 0.05323
24J Tinggi

$ 0.0514
$ 0.0514$ 0.0514

$ 0.05323
$ 0.05323$ 0.05323

$ 0.9827375371067537
$ 0.9827375371067537$ 0.9827375371067537

$ 0.04126017151234018
$ 0.04126017151234018$ 0.04126017151234018

-1.64%

+0.53%

-3.35%

-3.35%

Big Time (BIGTIME) harga masa nyata ialah $ 0.05231. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIGTIME didagangkan antara $ 0.0514 rendah dan $ 0.05323 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIGTIME sepanjang masa ialah $ 0.9827375371067537, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04126017151234018.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIGTIME telah berubah sebanyak -1.64% sejak sejam yang lalu, +0.53% dalam 24 jam dan -3.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Big Time (BIGTIME) Maklumat Pasaran

No.364

$ 104.90M
$ 104.90M$ 104.90M

$ 298.27K
$ 298.27K$ 298.27K

$ 261.55M
$ 261.55M$ 261.55M

2.01B
2.01B 2.01B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

40.10%

ETH

Had Pasaran semasa Big Time ialah $ 104.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 298.27K. Bekalan edaran BIGTIME ialah 2.01B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 261.55M.

Big Time (BIGTIME) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Big Time hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002755+0.53%
30 Hari$ -0.00585-10.06%
60 Hari$ -0.0097-15.65%
90 Hari$ +0.00034+0.65%
Perubahan Harga Big Time Hari Ini

Hari ini, BIGTIME mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0002755 (+0.53%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBig Time

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00585 (-10.06%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Big Time

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BIGTIME mengalami perubahan sebanyak $ -0.0097 (-15.65%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Big Time

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00034 (+0.65%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Big Time (BIGTIME)?

Semak Big Timehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Big Time (BIGTIME)

Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

Big Time tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Big Time pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BIGTIME ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Big Time di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Big Time anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Big Time Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Big Time (BIGTIME) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Big Time (BIGTIME) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Big Time.

Semak Big Time ramalan harga sekarang!

Tokenomik Big Time (BIGTIME)

Memahami tokenomik Big Time (BIGTIME) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BIGTIME dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Big Time (BIGTIME)

Mencari cara membeli Big Time? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Big Time di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BIGTIME kepada Mata Wang Tempatan

1 Big Time(BIGTIME) ke VND
1,376.53765
1 Big Time(BIGTIME) ke AUD
A$0.0779419
1 Big Time(BIGTIME) ke GBP
0.0381863
1 Big Time(BIGTIME) ke EUR
0.0439404
1 Big Time(BIGTIME) ke USD
$0.05231
1 Big Time(BIGTIME) ke MYR
RM0.219702
1 Big Time(BIGTIME) ke TRY
2.1588337
1 Big Time(BIGTIME) ke JPY
¥7.63726
1 Big Time(BIGTIME) ke ARS
ARS$76.4761738
1 Big Time(BIGTIME) ke RUB
4.3443455
1 Big Time(BIGTIME) ke INR
4.60328
1 Big Time(BIGTIME) ke IDR
Rp857.5408464
1 Big Time(BIGTIME) ke KRW
72.2510951
1 Big Time(BIGTIME) ke PHP
2.9727773
1 Big Time(BIGTIME) ke EGP
￡E.2.5150648
1 Big Time(BIGTIME) ke BRL
R$0.2777661
1 Big Time(BIGTIME) ke CAD
C$0.0716647
1 Big Time(BIGTIME) ke BDT
6.371358
1 Big Time(BIGTIME) ke NGN
78.0742443
1 Big Time(BIGTIME) ke COP
$203.5408255
1 Big Time(BIGTIME) ke ZAR
R.0.9075785
1 Big Time(BIGTIME) ke UAH
2.1536027
1 Big Time(BIGTIME) ke VES
Bs8.3696
1 Big Time(BIGTIME) ke CLP
$49.64219
1 Big Time(BIGTIME) ke PKR
Rs14.8476704
1 Big Time(BIGTIME) ke KZT
28.3059872
1 Big Time(BIGTIME) ke THB
฿1.6556115
1 Big Time(BIGTIME) ke TWD
NT$1.5729617
1 Big Time(BIGTIME) ke AED
د.إ0.1919777
1 Big Time(BIGTIME) ke CHF
Fr0.0408018
1 Big Time(BIGTIME) ke HKD
HK$0.4069718
1 Big Time(BIGTIME) ke AMD
֏20.003344
1 Big Time(BIGTIME) ke MAD
.د.م0.4692207
1 Big Time(BIGTIME) ke MXN
$0.9593654
1 Big Time(BIGTIME) ke SAR
ريال0.1961625
1 Big Time(BIGTIME) ke PLN
0.1877929
1 Big Time(BIGTIME) ke RON
лв0.2233637
1 Big Time(BIGTIME) ke SEK
kr0.4828213
1 Big Time(BIGTIME) ke BGN
лв0.0863115
1 Big Time(BIGTIME) ke HUF
Ft17.2068514
1 Big Time(BIGTIME) ke CZK
1.0739243
1 Big Time(BIGTIME) ke KWD
د.ك0.01595455
1 Big Time(BIGTIME) ke ILS
0.1741923
1 Big Time(BIGTIME) ke AOA
Kz47.6842267
1 Big Time(BIGTIME) ke BHD
.د.ب0.01972087
1 Big Time(BIGTIME) ke BMD
$0.05231
1 Big Time(BIGTIME) ke DKK
kr0.329553
1 Big Time(BIGTIME) ke HNL
L1.3720913
1 Big Time(BIGTIME) ke MUR
2.3670275
1 Big Time(BIGTIME) ke NAD
$0.9086247
1 Big Time(BIGTIME) ke NOK
kr0.5115918
1 Big Time(BIGTIME) ke NZD
$0.0873577
1 Big Time(BIGTIME) ke PAB
B/.0.05231
1 Big Time(BIGTIME) ke PGK
K0.2186558
1 Big Time(BIGTIME) ke QAR
ر.ق0.1904084
1 Big Time(BIGTIME) ke RSD
дин.5.1750283

Big Time Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Big Time, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Big Time Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Big Time

Berapakah nilai Big Time (BIGTIME) hari ini?
Harga langsung BIGTIME dalam USD ialah 0.05231 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BIGTIME ke USD?
Harga semasa BIGTIME ke USD ialah $ 0.05231. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Big Time?
Had pasaran untuk BIGTIME ialah $ 104.90M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BIGTIME?
Bekalan edaran BIGTIME ialah 2.01B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BIGTIME?
BIGTIME mencapai harga ATH sebanyak 0.9827375371067537 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BIGTIME?
BIGTIME melihat harga ATL sebanyak 0.04126017151234018 USD.
Berapakah jumlah dagangan BIGTIME?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BIGTIMEialah $ 298.27K USD.
Adakah BIGTIME akan naik lebih tinggi tahun ini?
BIGTIME mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BIGTIMEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:24:34 (UTC+8)

Big Time (BIGTIME) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BIGTIME-ke-USD

Jumlah

BIGTIME
BIGTIME
USD
USD

1 BIGTIME = 0.05231 USD

Berdagang BIGTIME

BIGTIMEUSDT
$0.05225
$0.05225$0.05225
+0.65%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan