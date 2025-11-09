Binance yellow robot Harga Hari Ini

Harga langsung Binance yellow robot (BINA) hari ini ialah $ 0.0004856, dengan 19.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BINA kepada USD penukaran adalah $ 0.0004856 setiap BINA.

Binance yellow robot kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BINA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BINA didagangkan antara $ 0.0003745 (rendah) dan $ 0.000585 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BINA dipindahkan +2.83% dalam sejam terakhir dan +10.43% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 61.23K.

Binance yellow robot (BINA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 61.23K$ 61.23K $ 61.23K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Binance yellow robot ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 61.23K. Bekalan edaran BINA ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.