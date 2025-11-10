Tokenomik Binance yellow robot (BINA)

Tokenomik Binance yellow robot (BINA)

Lihat cerapan utama tentang Binance yellow robot (BINA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:54:47 (UTC+8)
USD

Binance yellow robot (BINA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Binance yellow robot (BINA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
--
----
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
--
----
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.015041
$ 0.015041$ 0.015041
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.0004458
$ 0.0004458$ 0.0004458

Binance yellow robot (BINA) Maklumat

Binance Yellow Robot

Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x0c5429E9dd1362bfb55c31c01B7f0f38f5f64444

Tokenomik Binance yellow robot (BINA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Binance yellow robot (BINA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BINA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BINA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BINA, terokai BINA harga langsung token!

Cara Membeli BINA

Berminat untuk menambah Binance yellow robot (BINA) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli BINA, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Binance yellow robot (BINA) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga BINA membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

BINA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BINA? Halaman ramalan harga BINA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi