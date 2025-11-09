BINANCIANS Harga Hari Ini

Harga langsung BINANCIANS (BINANCIANS) hari ini ialah $ 0.0003256, dengan 27.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BINANCIANS kepada USD penukaran adalah $ 0.0003256 setiap BINANCIANS.

BINANCIANS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BINANCIANS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BINANCIANS didagangkan antara $ 0.0002438 (rendah) dan $ 0.0004721 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BINANCIANS dipindahkan -14.16% dalam sejam terakhir dan -1.25% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.20K.

BINANCIANS (BINANCIANS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 54.20K$ 54.20K $ 54.20K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa BINANCIANS ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.20K. Bekalan edaran BINANCIANS ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.