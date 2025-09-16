Apakah itu BIO Protocol (BIO)

BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

BIO Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BIO Protocol (BIO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BIO Protocol (BIO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Tokenomik BIO Protocol (BIO)

Memahami tokenomik BIO Protocol (BIO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BIO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BIO Protocol (BIO)

BIO kepada Mata Wang Tempatan

BIO Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BIO Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BIO Protocol Berapakah nilai BIO Protocol (BIO) hari ini? Harga langsung BIO dalam USD ialah 0.16009 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BIO ke USD? $ 0.16009 . Lihat Harga semasa BIO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran BIO Protocol? Had pasaran untuk BIO ialah $ 267.64M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BIO? Bekalan edaran BIO ialah 1.67B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BIO? BIO mencapai harga ATH sebanyak 0.922573910059997 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BIO? BIO melihat harga ATL sebanyak 0.04074391154989823 USD . Berapakah jumlah dagangan BIO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BIOialah $ 3.36M USD . Adakah BIO akan naik lebih tinggi tahun ini? BIO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BIOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

BIO Protocol (BIO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

