Lagi Mengenai BIO

Maklumat Harga BIO

Kertas putih BIO

Laman Web Rasmi BIO

Tokenomik BIO

Ramalan Harga BIO

Sejarah BIO

BIO Panduan Membeli

Penukar Mata Wang BIO-ke-Fiat

BIO Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

BIO Protocol Logo

BIO ProtocolHargae(BIO)

1 BIO ke USD Harga Langsung:

$0.16006
$0.16006$0.16006
+1.89%1D
USD
BIO Protocol (BIO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:26:27 (UTC+8)

BIO Protocol (BIO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.15379
$ 0.15379$ 0.15379
24J Rendah
$ 0.16973
$ 0.16973$ 0.16973
24J Tinggi

$ 0.15379
$ 0.15379$ 0.15379

$ 0.16973
$ 0.16973$ 0.16973

$ 0.922573910059997
$ 0.922573910059997$ 0.922573910059997

$ 0.04074391154989823
$ 0.04074391154989823$ 0.04074391154989823

+1.25%

+1.89%

+2.08%

+2.08%

BIO Protocol (BIO) harga masa nyata ialah $ 0.16009. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIO didagangkan antara $ 0.15379 rendah dan $ 0.16973 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIO sepanjang masa ialah $ 0.922573910059997, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04074391154989823.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIO telah berubah sebanyak +1.25% sejak sejam yang lalu, +1.89% dalam 24 jam dan +2.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BIO Protocol (BIO) Maklumat Pasaran

No.170

$ 267.64M
$ 267.64M$ 267.64M

$ 3.36M
$ 3.36M$ 3.36M

$ 531.50M
$ 531.50M$ 531.50M

1.67B
1.67B 1.67B

3,320,000,000
3,320,000,000 3,320,000,000

3,320,000,000
3,320,000,000 3,320,000,000

50.35%

0.01%

ETH

Had Pasaran semasa BIO Protocol ialah $ 267.64M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.36M. Bekalan edaran BIO ialah 1.67B, dengan jumlah bekalan sebanyak 3320000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 531.50M.

BIO Protocol (BIO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BIO Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002969+1.89%
30 Hari$ +0.05528+52.74%
60 Hari$ +0.09065+130.54%
90 Hari$ +0.10881+211.98%
Perubahan Harga BIO Protocol Hari Ini

Hari ini, BIO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.002969 (+1.89%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBIO Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.05528 (+52.74%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BIO Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BIO mengalami perubahan sebanyak $ +0.09065 (+130.54%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BIO Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.10881 (+211.98%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BIO Protocol (BIO)?

Semak BIO Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BIO Protocol (BIO)

BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

BIO Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BIO Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BIO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BIO Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BIO Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BIO Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BIO Protocol (BIO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BIO Protocol (BIO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BIO Protocol.

Semak BIO Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik BIO Protocol (BIO)

Memahami tokenomik BIO Protocol (BIO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BIO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BIO Protocol (BIO)

Mencari cara membeli BIO Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BIO Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BIO kepada Mata Wang Tempatan

1 BIO Protocol(BIO) ke VND
4,212.76835
1 BIO Protocol(BIO) ke AUD
A$0.2385341
1 BIO Protocol(BIO) ke GBP
0.1168657
1 BIO Protocol(BIO) ke EUR
0.1344756
1 BIO Protocol(BIO) ke USD
$0.16009
1 BIO Protocol(BIO) ke MYR
RM0.672378
1 BIO Protocol(BIO) ke TRY
6.6101161
1 BIO Protocol(BIO) ke JPY
¥23.37314
1 BIO Protocol(BIO) ke ARS
ARS$234.7351643
1 BIO Protocol(BIO) ke RUB
13.255452
1 BIO Protocol(BIO) ke INR
14.0959245
1 BIO Protocol(BIO) ke IDR
Rp2,624.4258096
1 BIO Protocol(BIO) ke KRW
221.1179089
1 BIO Protocol(BIO) ke PHP
9.1123228
1 BIO Protocol(BIO) ke EGP
￡E.7.700329
1 BIO Protocol(BIO) ke BRL
R$0.848477
1 BIO Protocol(BIO) ke CAD
C$0.2193233
1 BIO Protocol(BIO) ke BDT
19.498962
1 BIO Protocol(BIO) ke NGN
239.2961284
1 BIO Protocol(BIO) ke COP
$625.3515625
1 BIO Protocol(BIO) ke ZAR
R.2.7775615
1 BIO Protocol(BIO) ke UAH
6.5909053
1 BIO Protocol(BIO) ke VES
Bs25.6144
1 BIO Protocol(BIO) ke CLP
$151.92541
1 BIO Protocol(BIO) ke PKR
Rs45.4399456
1 BIO Protocol(BIO) ke KZT
86.6279008
1 BIO Protocol(BIO) ke THB
฿5.074853
1 BIO Protocol(BIO) ke TWD
NT$4.8219108
1 BIO Protocol(BIO) ke AED
د.إ0.5875303
1 BIO Protocol(BIO) ke CHF
Fr0.1264711
1 BIO Protocol(BIO) ke HKD
HK$1.2455002
1 BIO Protocol(BIO) ke AMD
֏61.218416
1 BIO Protocol(BIO) ke MAD
.د.م1.4360073
1 BIO Protocol(BIO) ke MXN
$2.9360506
1 BIO Protocol(BIO) ke SAR
ريال0.6003375
1 BIO Protocol(BIO) ke PLN
0.576324
1 BIO Protocol(BIO) ke RON
лв0.6851852
1 BIO Protocol(BIO) ke SEK
kr1.4808325
1 BIO Protocol(BIO) ke BGN
лв0.2641485
1 BIO Protocol(BIO) ke HUF
Ft52.8521126
1 BIO Protocol(BIO) ke CZK
3.297854
1 BIO Protocol(BIO) ke KWD
د.ك0.04882745
1 BIO Protocol(BIO) ke ILS
0.5347006
1 BIO Protocol(BIO) ke AOA
Kz145.9332413
1 BIO Protocol(BIO) ke BHD
.د.ب0.06019384
1 BIO Protocol(BIO) ke BMD
$0.16009
1 BIO Protocol(BIO) ke DKK
kr1.0117688
1 BIO Protocol(BIO) ke HNL
L4.1991607
1 BIO Protocol(BIO) ke MUR
7.2440725
1 BIO Protocol(BIO) ke NAD
$2.7807633
1 BIO Protocol(BIO) ke NOK
kr1.5704829
1 BIO Protocol(BIO) ke NZD
$0.2673503
1 BIO Protocol(BIO) ke PAB
B/.0.16009
1 BIO Protocol(BIO) ke PGK
K0.6691762
1 BIO Protocol(BIO) ke QAR
ر.ق0.5827276
1 BIO Protocol(BIO) ke RSD
дин.15.8889325

BIO Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BIO Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web BIO Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BIO Protocol

Berapakah nilai BIO Protocol (BIO) hari ini?
Harga langsung BIO dalam USD ialah 0.16009 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BIO ke USD?
Harga semasa BIO ke USD ialah $ 0.16009. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BIO Protocol?
Had pasaran untuk BIO ialah $ 267.64M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BIO?
Bekalan edaran BIO ialah 1.67B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BIO?
BIO mencapai harga ATH sebanyak 0.922573910059997 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BIO?
BIO melihat harga ATL sebanyak 0.04074391154989823 USD.
Berapakah jumlah dagangan BIO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BIOialah $ 3.36M USD.
Adakah BIO akan naik lebih tinggi tahun ini?
BIO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BIOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:26:27 (UTC+8)

BIO Protocol (BIO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator BIO-ke-USD

Jumlah

BIO
BIO
USD
USD

1 BIO = 0.16009 USD

Berdagang BIO

BIOUSDT
$0.16006
$0.16006$0.16006
+1.83%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan