$0.0002082
-1.32%1D
Biometric Financial (BIOFI) Carta Harga Langsung
Biometric Financial (BIOFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000175
24J Rendah
$ 0.0002458
24J Tinggi

$ 0.000175
$ 0.0002458
$ 0.030337844902959543
$ 0.000068186806932818
-1.20%

-1.32%

+2.77%

+2.77%

Biometric Financial (BIOFI) harga masa nyata ialah $ 0.0002072. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIOFI didagangkan antara $ 0.000175 rendah dan $ 0.0002458 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIOFI sepanjang masa ialah $ 0.030337844902959543, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000068186806932818.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIOFI telah berubah sebanyak -1.20% sejak sejam yang lalu, -1.32% dalam 24 jam dan +2.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Biometric Financial (BIOFI) Maklumat Pasaran

No.2283

$ 811.05K
$ 66.02K
$ 2.07M
3.91B
10,000,000,000
10,000,000,000
39.14%

BSC

Had Pasaran semasa Biometric Financial ialah $ 811.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 66.02K. Bekalan edaran BIOFI ialah 3.91B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.07M.

Biometric Financial (BIOFI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Biometric Financial hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000002785-1.32%
30 Hari$ -0.0000403-16.29%
60 Hari$ +0.000123+146.08%
90 Hari$ +0.0000717+52.91%
Perubahan Harga Biometric Financial Hari Ini

Hari ini, BIOFI mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000002785 (-1.32%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBiometric Financial

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000403 (-16.29%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Biometric Financial

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BIOFI mengalami perubahan sebanyak $ +0.000123 (+146.08%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Biometric Financial

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0000717 (+52.91%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Biometric Financial (BIOFI)?

Semak Biometric Financialhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Biometric Financial (BIOFI)

The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.

Biometric Financial tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Biometric Financial pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BIOFI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Biometric Financial di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Biometric Financial anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Biometric Financial Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Biometric Financial (BIOFI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Biometric Financial (BIOFI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Biometric Financial.

Semak Biometric Financial ramalan harga sekarang!

Tokenomik Biometric Financial (BIOFI)

Memahami tokenomik Biometric Financial (BIOFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BIOFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Biometric Financial (BIOFI)

Mencari cara membeli Biometric Financial? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Biometric Financial di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BIOFI kepada Mata Wang Tempatan

Biometric Financial Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Biometric Financial, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Biometric Financial

Berapakah nilai Biometric Financial (BIOFI) hari ini?
Harga langsung BIOFI dalam USD ialah 0.0002072 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BIOFI ke USD?
Harga semasa BIOFI ke USD ialah $ 0.0002072. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Biometric Financial?
Had pasaran untuk BIOFI ialah $ 811.05K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BIOFI?
Bekalan edaran BIOFI ialah 3.91B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BIOFI?
BIOFI mencapai harga ATH sebanyak 0.030337844902959543 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BIOFI?
BIOFI melihat harga ATL sebanyak 0.000068186806932818 USD.
Berapakah jumlah dagangan BIOFI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BIOFIialah $ 66.02K USD.
Adakah BIOFI akan naik lebih tinggi tahun ini?
BIOFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BIOFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:34:00 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

