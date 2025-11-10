BNBird Harga Hari Ini

Harga langsung BNBird (BIRD) hari ini ialah $ 0.0391, dengan 1.50% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BIRD kepada USD penukaran adalah $ 0.0391 setiap BIRD.

BNBird kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BIRD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BIRD didagangkan antara $ 0.035 (rendah) dan $ 0.269 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BIRD dipindahkan -8.44% dalam sejam terakhir dan -21.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 3.53M.

BNBird (BIRD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.10M$ 39.10M $ 39.10M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa BNBird ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.53M. Bekalan edaran BIRD ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.10M.