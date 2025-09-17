Apakah itu Bistroo (BIST)

Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior.

Tokenomik Bistroo (BIST)

Memahami tokenomik Bistroo (BIST) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BIST dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bistroo Berapakah nilai Bistroo (BIST) hari ini? Harga langsung BIST dalam USD ialah 0.00814 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BIST ke USD? $ 0.00814 . Lihat Harga semasa BIST ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Bistroo? Had pasaran untuk BIST ialah $ 467.25K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BIST? Bekalan edaran BIST ialah 57.40M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BIST? BIST mencapai harga ATH sebanyak 0.36994173 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BIST? BIST melihat harga ATL sebanyak 0.006156623433934821 USD . Berapakah jumlah dagangan BIST? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BISTialah $ 100.53K USD . Adakah BIST akan naik lebih tinggi tahun ini? BIST mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BISTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Bistroo (BIST) Kemas Kini Industri Penting

