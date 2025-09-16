Lagi Mengenai BIT1

BIT1Hargae(BIT1)

1 BIT1 ke USD Harga Langsung:

$0.000013922
+6.64%1D
USD
BIT1 (BIT1) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:34:07 (UTC+8)

BIT1 (BIT1) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000012787
24J Rendah
$ 0.000013922
24J Tinggi

$ 0.000012787
$ 0.000013922
$ 0.000277334646213745
$ 0.00000066
+2.06%

+6.64%

+30.75%

+30.75%

BIT1 (BIT1) harga masa nyata ialah $ 0.000013921. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIT1 didagangkan antara $ 0.000012787 rendah dan $ 0.000013922 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIT1 sepanjang masa ialah $ 0.000277334646213745, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000066.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIT1 telah berubah sebanyak +2.06% sejak sejam yang lalu, +6.64% dalam 24 jam dan +30.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BIT1 (BIT1) Maklumat Pasaran

No.3770

$ 0.00
$ 93.45K
$ 13.92M
0.00
1,000,000,000,000
635,174,060,610
0.00%

BSC

Had Pasaran semasa BIT1 ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 93.45K. Bekalan edaran BIT1 ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 635174060610. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.92M.

BIT1 (BIT1) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk BIT1 hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000086686+6.64%
30 Hari$ +0.000006842+96.65%
60 Hari$ +0.000007003+101.22%
90 Hari$ +0.00000539+63.18%
Perubahan Harga BIT1 Hari Ini

Hari ini, BIT1 mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000086686 (+6.64%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBIT1

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.000006842 (+96.65%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari BIT1

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BIT1 mengalami perubahan sebanyak $ +0.000007003 (+101.22%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari BIT1

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00000539 (+63.18%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BIT1 (BIT1)?

Semak BIT1halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu BIT1 (BIT1)

Biconomy Exchange Token (BIT) - is the native token of the cryptocurrency exchange Biconomy.com. The reason for the creation of the BIT token was the desire to increase the involvement of people in using the exchange, to give the international community of the exchange the right to freely participate in the life of the exchange and its activities, and to receive bonuses for this.

BIT1 tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus BIT1 pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BIT1 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang BIT1 di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian BIT1 anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

BIT1 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BIT1 (BIT1) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BIT1 (BIT1) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BIT1.

Semak BIT1 ramalan harga sekarang!

Tokenomik BIT1 (BIT1)

Memahami tokenomik BIT1 (BIT1) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BIT1 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BIT1 (BIT1)

Mencari cara membeli BIT1? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah BIT1 di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BIT1 kepada Mata Wang Tempatan

BIT1 Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BIT1, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web BIT1 Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BIT1

Berapakah nilai BIT1 (BIT1) hari ini?
Harga langsung BIT1 dalam USD ialah 0.000013921 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BIT1 ke USD?
Harga semasa BIT1 ke USD ialah $ 0.000013921. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BIT1?
Had pasaran untuk BIT1 ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BIT1?
Bekalan edaran BIT1 ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BIT1?
BIT1 mencapai harga ATH sebanyak 0.000277334646213745 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BIT1?
BIT1 melihat harga ATL sebanyak 0.00000066 USD.
Berapakah jumlah dagangan BIT1?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BIT1ialah $ 93.45K USD.
Adakah BIT1 akan naik lebih tinggi tahun ini?
BIT1 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BIT1ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
BIT1 (BIT1) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

