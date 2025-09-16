Apakah itu BIT1 (BIT1)

Biconomy Exchange Token (BIT) - is the native token of the cryptocurrency exchange Biconomy.com. The reason for the creation of the BIT token was the desire to increase the involvement of people in using the exchange, to give the international community of the exchange the right to freely participate in the life of the exchange and its activities, and to receive bonuses for this.

BIT1 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BIT1 (BIT1) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BIT1 (BIT1) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BIT1.

Tokenomik BIT1 (BIT1)

Memahami tokenomik BIT1 (BIT1) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BIT1 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli BIT1 (BIT1)

BIT1 kepada Mata Wang Tempatan

BIT1 Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BIT1, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BIT1 Berapakah nilai BIT1 (BIT1) hari ini? Harga langsung BIT1 dalam USD ialah 0.000013921 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BIT1 ke USD? $ 0.000013921 . Lihat Harga semasa BIT1 ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran BIT1? Had pasaran untuk BIT1 ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BIT1? Bekalan edaran BIT1 ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BIT1? BIT1 mencapai harga ATH sebanyak 0.000277334646213745 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BIT1? BIT1 melihat harga ATL sebanyak 0.00000066 USD . Berapakah jumlah dagangan BIT1? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BIT1ialah $ 93.45K USD . Adakah BIT1 akan naik lebih tinggi tahun ini? BIT1 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BIT1ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

BIT1 (BIT1) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

