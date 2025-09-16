Lagi Mengenai BITBOARD

Bitboard Logo

BitboardHargae(BITBOARD)

1 BITBOARD ke USD Harga Langsung:

$0.004392
$0.004392$0.004392
+0.09%1D
USD
Bitboard (BITBOARD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:26:35 (UTC+8)

Bitboard (BITBOARD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0043682
$ 0.0043682$ 0.0043682
24J Rendah
$ 0.0043958
$ 0.0043958$ 0.0043958
24J Tinggi

$ 0.0043682
$ 0.0043682$ 0.0043682

$ 0.0043958
$ 0.0043958$ 0.0043958

$ 0.24511047071194392
$ 0.24511047071194392$ 0.24511047071194392

$ 0.000066883793567678
$ 0.000066883793567678$ 0.000066883793567678

+0.34%

+0.09%

+0.44%

+0.44%

Bitboard (BITBOARD) harga masa nyata ialah $ 0.0043922. Sepanjang 24 jam yang lalu, BITBOARD didagangkan antara $ 0.0043682 rendah dan $ 0.0043958 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BITBOARD sepanjang masa ialah $ 0.24511047071194392, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000066883793567678.

Dari segi prestasi jangka pendek, BITBOARD telah berubah sebanyak +0.34% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan +0.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bitboard (BITBOARD) Maklumat Pasaran

No.930

$ 19.35M
$ 19.35M$ 19.35M

$ 272.17K
$ 272.17K$ 272.17K

$ 35.58M
$ 35.58M$ 35.58M

4.41B
4.41B 4.41B

8,100,000,000
8,100,000,000 8,100,000,000

8,100,000,000
8,100,000,000 8,100,000,000

54.38%

MATIC

Had Pasaran semasa Bitboard ialah $ 19.35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 272.17K. Bekalan edaran BITBOARD ialah 4.41B, dengan jumlah bekalan sebanyak 8100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.58M.

Bitboard (BITBOARD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Bitboard hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000003949+0.09%
30 Hari$ +0.0035148+400.59%
60 Hari$ +0.0036395+483.52%
90 Hari$ +0.0035531+423.44%
Perubahan Harga Bitboard Hari Ini

Hari ini, BITBOARD mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000003949 (+0.09%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBitboard

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0035148 (+400.59%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Bitboard

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BITBOARD mengalami perubahan sebanyak $ +0.0036395 (+483.52%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Bitboard

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0035531 (+423.44%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Bitboard (BITBOARD)?

Semak Bitboardhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Bitboard (BITBOARD)

BITBOARD is a space for stars and fans, and a platform that connects to online star spaces around the world where various services already exist.

Bitboard tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Bitboard pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BITBOARD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Bitboard di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Bitboard anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Bitboard Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bitboard (BITBOARD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bitboard (BITBOARD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitboard.

Semak Bitboard ramalan harga sekarang!

Tokenomik Bitboard (BITBOARD)

Memahami tokenomik Bitboard (BITBOARD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BITBOARD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Bitboard (BITBOARD)

Mencari cara membeli Bitboard? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Bitboard di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BITBOARD kepada Mata Wang Tempatan

1 Bitboard(BITBOARD) ke VND
115.580743
1 Bitboard(BITBOARD) ke AUD
A$0.006544378
1 Bitboard(BITBOARD) ke GBP
0.003206306
1 Bitboard(BITBOARD) ke EUR
0.003689448
1 Bitboard(BITBOARD) ke USD
$0.0043922
1 Bitboard(BITBOARD) ke MYR
RM0.01844724
1 Bitboard(BITBOARD) ke TRY
0.181353938
1 Bitboard(BITBOARD) ke JPY
¥0.6412612
1 Bitboard(BITBOARD) ke ARS
ARS$6.440151094
1 Bitboard(BITBOARD) ke RUB
0.36367416
1 Bitboard(BITBOARD) ke INR
0.38673321
1 Bitboard(BITBOARD) ke IDR
Rp72.003267168
1 Bitboard(BITBOARD) ke KRW
6.066550562
1 Bitboard(BITBOARD) ke PHP
0.250004024
1 Bitboard(BITBOARD) ke EGP
￡E.0.21126482
1 Bitboard(BITBOARD) ke BRL
R$0.02327866
1 Bitboard(BITBOARD) ke CAD
C$0.006017314
1 Bitboard(BITBOARD) ke BDT
0.53496996
1 Bitboard(BITBOARD) ke NGN
6.565284872
1 Bitboard(BITBOARD) ke COP
$17.15703125
1 Bitboard(BITBOARD) ke ZAR
R.0.07620467
1 Bitboard(BITBOARD) ke UAH
0.180826874
1 Bitboard(BITBOARD) ke VES
Bs0.702752
1 Bitboard(BITBOARD) ke CLP
$4.1681978
1 Bitboard(BITBOARD) ke PKR
Rs1.246682048
1 Bitboard(BITBOARD) ke KZT
2.376707264
1 Bitboard(BITBOARD) ke THB
฿0.13923274
1 Bitboard(BITBOARD) ke TWD
NT$0.132293064
1 Bitboard(BITBOARD) ke AED
د.إ0.016119374
1 Bitboard(BITBOARD) ke CHF
Fr0.003469838
1 Bitboard(BITBOARD) ke HKD
HK$0.034171316
1 Bitboard(BITBOARD) ke AMD
֏1.67957728
1 Bitboard(BITBOARD) ke MAD
.د.م0.039398034
1 Bitboard(BITBOARD) ke MXN
$0.080552948
1 Bitboard(BITBOARD) ke SAR
ريال0.01647075
1 Bitboard(BITBOARD) ke PLN
0.01581192
1 Bitboard(BITBOARD) ke RON
лв0.018798616
1 Bitboard(BITBOARD) ke SEK
kr0.04062785
1 Bitboard(BITBOARD) ke BGN
лв0.00724713
1 Bitboard(BITBOARD) ke HUF
Ft1.450040908
1 Bitboard(BITBOARD) ke CZK
0.09047932
1 Bitboard(BITBOARD) ke KWD
د.ك0.001339621
1 Bitboard(BITBOARD) ke ILS
0.014669948
1 Bitboard(BITBOARD) ke AOA
Kz4.003797754
1 Bitboard(BITBOARD) ke BHD
.د.ب0.0016514672
1 Bitboard(BITBOARD) ke BMD
$0.0043922
1 Bitboard(BITBOARD) ke DKK
kr0.027758704
1 Bitboard(BITBOARD) ke HNL
L0.115207406
1 Bitboard(BITBOARD) ke MUR
0.19874705
1 Bitboard(BITBOARD) ke NAD
$0.076292514
1 Bitboard(BITBOARD) ke NOK
kr0.043087482
1 Bitboard(BITBOARD) ke NZD
$0.007334974
1 Bitboard(BITBOARD) ke PAB
B/.0.0043922
1 Bitboard(BITBOARD) ke PGK
K0.018359396
1 Bitboard(BITBOARD) ke QAR
ر.ق0.015987608
1 Bitboard(BITBOARD) ke RSD
дин.0.43592585

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Bitboard, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Bitboard Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bitboard

Berapakah nilai Bitboard (BITBOARD) hari ini?
Harga langsung BITBOARD dalam USD ialah 0.0043922 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BITBOARD ke USD?
Harga semasa BITBOARD ke USD ialah $ 0.0043922. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bitboard?
Had pasaran untuk BITBOARD ialah $ 19.35M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BITBOARD?
Bekalan edaran BITBOARD ialah 4.41B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BITBOARD?
BITBOARD mencapai harga ATH sebanyak 0.24511047071194392 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BITBOARD?
BITBOARD melihat harga ATL sebanyak 0.000066883793567678 USD.
Berapakah jumlah dagangan BITBOARD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BITBOARDialah $ 272.17K USD.
Adakah BITBOARD akan naik lebih tinggi tahun ini?
BITBOARD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BITBOARDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:26:35 (UTC+8)

Bitboard (BITBOARD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

