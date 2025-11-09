Backstage Harga Hari Ini

Harga langsung Backstage (BKS) hari ini ialah $ 0.0042, dengan 9.28% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BKS kepada USD penukaran adalah $ 0.0042 setiap BKS.

Backstage kini berada pada kedudukan #4867 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 BKS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BKS didagangkan antara $ 0.0042 (rendah) dan $ 0.00463 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.005714847338914381, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.004376562247561474.

Dalam prestasi jangka pendek, BKS dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -35.39% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 4.31K.

Backstage (BKS) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.4867 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 4.31K$ 4.31K $ 4.31K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.20M$ 4.20M $ 4.20M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa Backstage ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.31K. Bekalan edaran BKS ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.20M.