BLACKHOLE Harga Hari Ini

Harga langsung BLACKHOLE (BLACK) hari ini ialah $ 0.08401, dengan 0.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BLACK kepada USD penukaran adalah $ 0.08401 setiap BLACK.

BLACKHOLE kini berada pada kedudukan #3796 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 BLACK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLACK didagangkan antara $ 0.08 (rendah) dan $ 0.08519 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.542695123942573, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.08001571501547938.

Dalam prestasi jangka pendek, BLACK dipindahkan +2.58% dalam sejam terakhir dan -30.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.04K.

BLACKHOLE (BLACK) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3796 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 54.04K$ 54.04K $ 54.04K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.58M$ 9.58M $ 9.58M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 114,083,333 114,083,333 114,083,333 Rantaian Blok Awam AVAX_CCHAIN

Had Pasaran semasa BLACKHOLE ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.04K. Bekalan edaran BLACK ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 114083333. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.58M.