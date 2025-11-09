BlockBuddiesHargae(BLBD)
Harga langsung BlockBuddies (BLBD) hari ini ialah $ 0.00018, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BLBD kepada USD penukaran adalah $ 0.00018 setiap BLBD.
BlockBuddies kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BLBD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLBD didagangkan antara $ 0.0001797 (rendah) dan $ 0.00018 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.
Dalam prestasi jangka pendek, BLBD dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +20.08% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 8.50.
Had Pasaran semasa BlockBuddies ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 8.50. Bekalan edaran BLBD ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 180.00K.
Jejaki perubahan harga untuk BlockBuddies hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|0.00%
|30 Hari
|$ -0.00072
|-80.00%
|60 Hari
|$ -0.12482
|-99.86%
|90 Hari
|$ -0.12482
|-99.86%
Hari ini, BLBD mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00072 (-80.00%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BLBD mengalami perubahan sebanyak $ -0.12482 (-99.86%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.12482 (-99.86%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga BlockBuddies (BLBD)?
Semak BlockBuddieshalaman Sejarah Harga sekarang.
Cerapan dipacu AI yang menganalisis BlockBuddies pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Pada tahun 2040, harga BlockBuddies berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
BLBD is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing privacy and security. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate block transactions based on the number of coins they hold and are willing to 'stake' as collateral. This design aims to provide a more energy-efficient alternative to the proof-of-work model used by many other cryptocurrencies. In the wider crypto ecosystem, BLBD is often used for transactions where users prefer to maintain a higher level of anonymity, such as in decentralized finance (DeFi) applications.
Bersedia untuk bermula dengan BlockBuddies? Membeli BLBD adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli BlockBuddies. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan BlockBuddies (BLBD) perjalanan Membeli anda.
USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.
Memiliki BlockBuddies membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda
Membeli BlockBuddies (BLBD) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.
Semak yuran dagangan kompetitif MEXC
Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.
BlockBuddies is a Web3-powered drop puzzle game where players match and clear adorable monster blocks across hundreds of vibrant stages. Combined with character-driven storytelling and sustainable tokenomics, it's a new kind of crypto gaming experience.
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang BlockBuddies, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
Pergi panjang atau pendek BLBD dengan leveraj. Terokai BLBD dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.
Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga BlockBuddies langsung, volum dan dagangan secara langsung.
Jumlah
1 BLBD = 0.00018 USD