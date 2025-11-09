BlockBuddies Harga Hari Ini

Harga langsung BlockBuddies (BLBD) hari ini ialah $ 0.00018, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BLBD kepada USD penukaran adalah $ 0.00018 setiap BLBD.

BlockBuddies kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BLBD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLBD didagangkan antara $ 0.0001797 (rendah) dan $ 0.00018 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, BLBD dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +20.08% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 8.50.

BlockBuddies (BLBD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 8.50$ 8.50 $ 8.50 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 180.00K$ 180.00K $ 180.00K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa BlockBuddies ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 8.50. Bekalan edaran BLBD ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 180.00K.