Blendr Network Logo

1 BLENDR ke USD Harga Langsung:

$0.02024
+7.08%1D
USD
Blendr Network (BLENDR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 20:26:49 (UTC+8)

Blendr Network (BLENDR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01751
24J Rendah
$ 0.02024
24J Tinggi

$ 0.01751
$ 0.02024
$ 4.2763998001721975
$ 0.018201384156076618
0.00%

+7.08%

-14.31%

-14.31%

Blendr Network (BLENDR) harga masa nyata ialah $ 0.02024. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLENDR didagangkan antara $ 0.01751 rendah dan $ 0.02024 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLENDR sepanjang masa ialah $ 4.2763998001721975, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.018201384156076618.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLENDR telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +7.08% dalam 24 jam dan -14.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Blendr Network (BLENDR) Maklumat Pasaran

No.2290

$ 810.77K
$ 1.36K
$ 850.08K
40.06M
42,000,000
42,000,000
95.37%

ETH

Had Pasaran semasa Blendr Network ialah $ 810.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.36K. Bekalan edaran BLENDR ialah 40.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 42000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 850.08K.

Blendr Network (BLENDR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Blendr Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0013382+7.08%
30 Hari$ -0.03097-60.48%
60 Hari$ -0.02358-53.82%
90 Hari$ -0.00873-30.14%
Perubahan Harga Blendr Network Hari Ini

Hari ini, BLENDR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0013382 (+7.08%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariBlendr Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.03097 (-60.48%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Blendr Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, BLENDR mengalami perubahan sebanyak $ -0.02358 (-53.82%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Blendr Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00873 (-30.14%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Blendr Network (BLENDR)?

Semak Blendr Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Blendr Network (BLENDR)

Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

Blendr Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Blendr Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak BLENDR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Blendr Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Blendr Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Blendr Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Blendr Network (BLENDR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Blendr Network (BLENDR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Blendr Network.

Semak Blendr Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Blendr Network (BLENDR)

Memahami tokenomik Blendr Network (BLENDR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BLENDR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Blendr Network (BLENDR)

Mencari cara membeli Blendr Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Blendr Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

BLENDR kepada Mata Wang Tempatan

Blendr Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Blendr Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Blendr Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Blendr Network

Berapakah nilai Blendr Network (BLENDR) hari ini?
Harga langsung BLENDR dalam USD ialah 0.02024 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BLENDR ke USD?
Harga semasa BLENDR ke USD ialah $ 0.02024. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Blendr Network?
Had pasaran untuk BLENDR ialah $ 810.77K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BLENDR?
Bekalan edaran BLENDR ialah 40.06M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BLENDR?
BLENDR mencapai harga ATH sebanyak 4.2763998001721975 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BLENDR?
BLENDR melihat harga ATL sebanyak 0.018201384156076618 USD.
Berapakah jumlah dagangan BLENDR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BLENDRialah $ 1.36K USD.
Adakah BLENDR akan naik lebih tinggi tahun ini?
BLENDR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BLENDRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Blendr Network (BLENDR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

