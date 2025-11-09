Bless Harga Hari Ini

Harga langsung Bless (BLESS) hari ini ialah $ 0.03382, dengan 7.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BLESS kepada USD penukaran adalah $ 0.03382 setiap BLESS.

Bless kini berada pada kedudukan #402 mengikut permodalan pasaran pada $ 62.29M, dengan bekalan edaran sebanyak 1.84B BLESS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLESS didagangkan antara $ 0.0312 (rendah) dan $ 0.03864 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.22206858847407998, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.014071896307243807.

Dalam prestasi jangka pendek, BLESS dipindahkan -1.00% dalam sejam terakhir dan -8.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 5.57M.

Bless (BLESS) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.402 Modal Pasaran $ 62.29M$ 62.29M $ 62.29M Kelantangan (24J) $ 5.57M$ 5.57M $ 5.57M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 338.20M$ 338.20M $ 338.20M Bekalan Peredaran 1.84B 1.84B 1.84B Bekalan Maks 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Jumlah Bekalan 9,999,999,527.357449 9,999,999,527.357449 9,999,999,527.357449 Kadar Peredaran 18.41% Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Bless ialah $ 62.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.57M. Bekalan edaran BLESS ialah 1.84B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999999527.357449. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 338.20M.