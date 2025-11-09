Blockstreet Harga Hari Ini

Harga langsung Blockstreet (BLOCK) hari ini ialah $ 0.01868, dengan 0.59% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BLOCK kepada USD penukaran adalah $ 0.01868 setiap BLOCK.

Blockstreet kini berada pada kedudukan #3306 mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- BLOCK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLOCK didagangkan antara $ 0.01773 (rendah) dan $ 0.01918 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.16789242217477088, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.029530839930425.

Dalam prestasi jangka pendek, BLOCK dipindahkan +2.07% dalam sejam terakhir dan -22.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 157.63K.

Blockstreet (BLOCK) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3306 Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 157.63K$ 157.63K $ 157.63K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.68M$ 18.68M $ 18.68M Bekalan Peredaran ---- -- Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Blockstreet ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 157.63K. Bekalan edaran BLOCK ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.68M.